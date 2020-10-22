В Канаде отменят ограничения на добычу нефти

В канадской провинции Альберта с декабря этого года отменят ограничения на добычу нефти. Это произойдет на месяц раньше запланированного срока.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Основная нефтедобывающая провинция Канады Альберта в начале декабря досрочно отменит ограничения на добычу сырого сырья.
Остановка процесса была связана с пандемией коронавируса, заявила министр энергетики провинции Соня Сэвидж.
Этот шаг состоится на месяц раньше, чем планировалось, поскольку экономика провинции страдает от влияния пандемии.
Около 16% добычи сырой нефти в провинции, где находятся третьи по величине запасы нефти в мире, сейчас пребывает в режиме офлайн, сообщила Сэвидж.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На украинском рынке появится новая марка автомобиляВчера, 22:10 - 30304 12
Франция вводит налог на вес автомобиля19 ч. назад - 2124 8
Данилишин заявляет о вымывании из Украины свыше $25 млрд в пользу внешних кредиторов за 3,5 года5 ч. назад - 657 3
"Энергоатом" вернулся к идее майнинга криптовалют10 ч. назад - 1422 3
Производителей энергии из биотоплива предлагают освободить от налога за выбросы CO210 ч. назад - 144 2
На украинском рынке появится новая марка автомобиляВчера, 22:10 - 30304 12
Налог на доходы по депозитам могут отменить: какими будут последствия для населенияВчера, 20:38 - 4404 1
РРО: основные требования при осуществлении расчетов с покупателями11 ч. назад - 2925 1
Турция рассматривает возможность достройки второго самолета Ан-225 «Мрія»9 ч. назад - 2166
Франция вводит налог на вес автомобиля19 ч. назад - 2124 8
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее10 ч. назад - 207
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 606
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 365 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 994
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1726 18