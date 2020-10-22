НБУ впервые с середины июля не выходил с интервенциями на межбанк

На прошлой неделе Нацбанк впервые с июля этого года не проводил валютных интервенций: он не покупал и не продавал доллары на межбанковском валютном рынке, следует из данных, опубликованных регулятором. В последний раз аналогичное поведение Нацбанка было 13-17 июля.
Покупка и продажа с начала года остались на прежнем уровне – $4,509 млрд и $3,584 млрд соответственно. Сальдо – $925,3 млн.
Впрочем, Нацбанк начал уверенно сокращать объемы продажи валюты на межбанке уже с начала этого месяца. Например, по итогам торгов 12-16 октября продал всего лишь $1 млн грн, а за неделю до этого – $8,7 млн.
При этом НБУ не покупает валюту уже с середины прошлого месяца. Последний раз запасался ею на торгах 7-11 сентября, когда приобрел на межбанке $22,5 млн.
Напомним, на днях Национальный банк ухудшил прогноз роста международных резервов в 2020 году с $29,8 млрд в июльском прогнозе до $29,1 млрд. Нацбанк также снизил ожидания по росту международных резервов в 2021 году до $29,5 млрд (с $32,7 млрд) и в 2022 году – до $28,8 млрд (с $32,7 млрд).
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