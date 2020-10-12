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Межбанк: противостояние курсовых интересов крупных игроков продолжилось

Межбанк: противостояние курсовых интересов крупных игроков продолжилось

Пятница на валютном рынке прошла в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. НБУ на торги не выходил – резона для регулятора в этом не было никакого.

По сути, средние и мелкие покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу и только выходы самых больших участников рынка быстро нарушали равновесие. Часть покупателей откровенно выжидали моментов проседаний котировок и лишь тогда сразу же скупали относительно дешевую валюту. Но как только подобные операции активизировались – немедленно котировки уходили вверх на растущем спросе и доллар возвращался к исходному курсу, а иногда и чуть выше.

Ход торгов:

С самого начала сессии любой выход крупного игрока полностью менял соотношение спроса и предложения на межбанке. Стартовав с уровня 28,285/28,30 гривен уже к 11 часам доллар вырос до 28,305/28,32 гривен. Но в этот момент на рынок вышли основные продавцы валюты и котировки быстро просели до 28,27/28,285. Тут уже на межбанк одновременно вышли те покупатели, кому хотелось купить валюту максимально дешево. Это сразу же опять увеличило спрос и как реакция – к обеду доллар опять вырос до 28,28/28,295 гривен.

В обед сделок практически не было. После 14 часов на фоне уже редеющего числа продавцов и все еще сохраняющегося небольшого спроса на валюту – доллар вырос до 28,295/28,31 гривен к 15 часам и до 28,31/28,325 гривен к концу сессии.

Главные события 23 октября на межбанке:

1. Доллар вырос с утренних 28,285/28,30 до 28,31/28,325 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк на рынок не выходил.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,2894 гривен, а официальный на 26 октября установлен на отметке 28,2911 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,29 / 28,30
евро – 33,51 / 33,53

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1828 / 1,1830

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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