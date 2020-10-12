С начала года нардепы получили наличными более 90 миллионов

На оплату труда и компенсацию расходов, связанных с осуществлением своей деятельности, народные депутаты Украины с начала 2020 года получили от Государственной казначейской службы 92,3 млн грн наличных средств.
Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua.
Согласно открытых данных, наибольшая сумма Управлением делами аппарата Верховной Рады Украины в казначейство была перечислена 9 января.
Тогда 7 млн грн было направлено на выплату по чеку заработной платы. Всего с начала года, сумма переведенных средств в Государственной казначейской службы для выплаты наличными заработной платы превысила 42 млн гривен.
Еще 19,2 млн грн наличными было выплачено в качестве компенсации за отпуска. Из них наибольшие перечисления Управления делами аппарата парламента осуществило 15 января и 4 февраля – по 5 млн гривен. Помощники народных депутатов получили вознаграждения наличными в сумме 12,7 млн гривен.
На возмещение расходов, связанных с выполнением народными депутатами своих полномочий, из государственного бюджета наличными было выплачено 17,9 млн гривен. Наибольшее перечисление состоялось 15 сентября – 2,9 млн гривен.
В соответствии со статьей 32 закона “О статусе народного депутата” за счет средств налогоплательщиков народным депутатам компенсируются следующие расходы: на проезд, аренду жилья или наем гостиничного номера и другие.
Напомним, в марте 2019 года, тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский на встрече с бизнесом заявил о необходимости отказа от наличных. “Необходимо стремиться к этому”, – сказал Зеленский.
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