Простые правила въезда: еще одна страна набирает популярность среди украинцев

В условиях пандемии многие популярные направления для граждан Украина остаются закрытыми. Тем не менее такие страны как Мексика, Доминиканская Республика, Мальдивы, ОАЭ и Танзания уже открыты и готовы принимать туристов.

Об этом рассказал соучредитель туристической компании “Авиалига” Александр Шуляк. По его словам, Мексика, как и ранее, остается одним из лидеров в направлениях для отдыха в этом сезоне.

Правила въезда в Мексику для туристов. Оформление визы для украинских туристов для въезда в Мексику не требуется. Нужно только заполнить анкету онлайн, и через несколько минут на имейл пользователя вышлют в электронном формате персональное разрешение на въезд в страну сроком на 180 дней. Оформление такого разрешения для туриста – бесплатное.

“Для граждан Украины электронное разрешение на въезд оформляется за пять минут. К слову, в нынешних реалиях страна не требует от туристов предварительно сдавать ПЦР-тесты, не требует и прохождения карантина. Почти все достопримечательности открыты для посещения. Конечно, с соблюдением всех норм безопасности”, – рассказывает Александр Шуляк.