Простые правила въезда: еще одна страна набирает популярность среди украинцев

В условиях пандемии многие популярные направления для граждан Украина остаются закрытыми. Тем не менее такие страны как Мексика, Доминиканская Республика, Мальдивы, ОАЭ и Танзания уже открыты и готовы принимать туристов.
Об этом рассказал соучредитель туристической компании “Авиалига” Александр Шуляк. По его словам, Мексика, как и ранее, остается одним из лидеров в направлениях для отдыха в этом сезоне.
Правила въезда в Мексику для туристов. Оформление визы для украинских туристов для въезда в Мексику не требуется. Нужно только заполнить анкету онлайн, и через несколько минут на имейл пользователя вышлют в электронном формате персональное разрешение на въезд в страну сроком на 180 дней. Оформление такого разрешения для туриста – бесплатное.
“Для граждан Украины электронное разрешение на въезд оформляется за пять минут. К слову, в нынешних реалиях страна не требует от туристов предварительно сдавать ПЦР-тесты, не требует и прохождения карантина. Почти все достопримечательности открыты для посещения. Конечно, с соблюдением всех норм безопасности”, – рассказывает Александр Шуляк.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)Вчера, 20:01 - 3579 28
Мы не можем прожить без западных денег - Зеленский9 ч. назад - 893 10
"Цифра не такая большая" — в "Слуге народа" назвали стоимость опроса Зеленского 25 октября10 ч. назад - 741 7
9,5 млн человек содержат всю страну - глава ГНС6 ч. назад - 1531 6
Локдаун для бизнеса: кто выживетВчера, 21:02 - 2393 6
«Антонов» заказал британцам кресла для «Мрии» и «Русланов» на $1,2 миллиона7 ч. назад - 2497 3
Имеет ли банк право ограничить в пользовании собственными средствами, если есть кредитный долг - ответ НБУ9 ч. назад - 2437
Локдаун для бизнеса: кто выживетВчера, 21:02 - 2393 6
9,5 млн человек содержат всю страну - глава ГНС6 ч. назад - 1531 6
"Есть несколько резервов". Глава налоговой хочет вплотную заняться переводами заробитчан8 ч. назад - 1417 4
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)Вчера, 11:10 - 292
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 236 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 839
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1560 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2148