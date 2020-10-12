ВАКС заявляет о давлении на судей в рамках дела о хищении денег при закупке топлива «Укрзализныцей»

Высший антикоррупционный суд заявляет о вмешательстве в деятельность судей по делу о хищении почти 98 млн грн в результате закупки горючего для «Укрзализныци» по завышенным ценам.
«Один из обвиняемых и его защитники предприняли попытку незаконного влияния на коллегию судей Высшего антикоррупционного суда с целью помешать уголовному производству путем устранения коллегии судей от рассмотрения дела», — отмечается в сообщении на сайте ВАКС в пятницу.
Согласно сообщению суда, обвиняемый и его адвокаты еще до принятия решения по существу подали генеральному прокурору заявление о внесении в Единый реестр досудебных решений сведений о якобы вынесении судьями заведомо неправомерного решения. Наряду с этим они заявили судьям отвод.
«С целью склонить нас к вынесению решения об удовлетворение заявления защитника Иваненко Т.М. об отводе коллегии судей защитник Федур А.А. угрожал допросом нас как свидетелей в уголовном производстве № 4202000000001349 и квалификацией наших действий в этом же производстве и по другим статьям УК Украины», — цитируется позиция судей в заявлении, обнародованном ВАКС.
В свою очередь коллегия судей ВАКС обратилась к председателю Высшего совета правосудия и генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия и с просьбой принять соответствующие меры реагирования.
Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура в сентябре 2019 года по материалам досудебного расследования НАБУ утвердила и направила в Высший антикоррупционный суд Украины обвинительный акт в отношении шести лиц в уголовном производстве по факту завладения средствами ПАО «Укрзализныця» при закупке топлива в 2016-2017 гг.
Досудебное расследование установило, что на протяжении 2016-2017 гг. работники филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» ПАО «Укрзализныця», злоупотребляя служебным положением, завладели средствами ПАО «Укрзализныця» в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива у ООО «Скела Терциум».
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