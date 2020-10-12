Укроборонпром разделят на холдинговые компании

В Кабмине рассказали, как планируют реформировать Укроборонпром: более 60 предприятий из 137 будут корпоратизированы.

Об этом в пятницу, 23 октября сказал на пресс-конференции вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, сообщает Укринформ.

“Более 60 предприятий составят будущее лицо оборонно-промышленного комплекса Украины, все они будут корпоратизированы. Преобразованы из государственных и казенных предприятий в частные и акционерные общества”, – сказал он.

После этого планируется создать девять холдинговых компаний по направлениям: бронетанковая техника, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы, авиаремонтные системы. Эти шесть холдинговых компаний войдут в состав государственной холдинговой компании с предварительным названием Оборонные системы Украины.

Три других холдинговых компании – Антонов, Авиадвигатель и ракетно-технический центр Южный – войдут в состав второй государственной холдинговой компании Аэрокосмические системы Украины.

По словам Уруского, таким образом в результате будут созданы две государственных холдинговых компании – одна в составе шести, другая – трех холдинговых компаний. В них будет внедрена корпоративная система управления. То есть и в одной, и в другой холдинговой компании будет независимый наблюдательный совет.

“Сто процентов акций пока останутся в государстве, управлять этими акциями будут государственные холдинговые кампании”, – уточнил вице-премьер.

Он также сообщил, что 21 предприятие, которое входило в систему Укроборонпрома, сейчас размещено на оккупированной территории. “Но они находятся в поле нашего внимания, и после освобождения территорий будем решать вопрос, что с ними делать”, – сказал Уруский.

По его словам, 19 убыточных предприятий будут переданы в Фонд государственного имущества.

Уруский также рассказал о предприятиях, которые не имеют заказов, но имеют серьезные активы. По его словам, такие предприятия нужно продать, а деньги направить в оборонный фонд.