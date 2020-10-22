Украинцы могут получать зарплату после увольнения

В Украине закон позволяет получать часть зарплаты после увольнения в виде пособия по безработице. Кроме того, пособие на время карантина могут получать и те, кто потерял часть заработка.

Об этом пишет Обозреватель.

Как получать зарплату после увольнения

“Помощь по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй этой статьи, и ее выплата начинается с 91-го календарного дня”, – говорится в законе о социальном страховании.

Максимальная выплата:

50% зарплаты – стаж до 2 лет;

55% зарплаты – стаж от 2 до 6 лет;

60% зарплаты – стаж от 6 до 10 лет;

70% зарплаты – стаж от 10 лет.

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Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. В то же время получать деньги можно в течение 9 месяцев. Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все, кто работает. Из заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Для примера, если у вас была официальная зарплата в размере 13 тыс. грн и вы уволились по соглашению сторон, при стаже в 4 года первые три месяца вы сможете получать свою законную страховую выплату в размере 7,1 тыс. грн. Потом еще три месяца – 5,7 тыс. грн и еще столько же – по 5 тыс. грн. Но это при условии, что за весь этот период вы не найдете работы.

Как проверяют безработных

В Украине на время карантина можно получать пособие по частичной безработице. “Помощь предоставляется за каждый час, на который работнику сокращена предусмотренная законодательством продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки (оклада)”, – говорится в законе.

В то же время чиновники могут приходить с проверками и контролировать, куда тратят полученные средства. Например, центр занятости контролирует целевое использование средств, перечисляемых работодателю для выплаты работникам пособия.

Во время проверки могут проверить документы, подтверждающие выплату зарплаты, сокращение количества рабочих часов.