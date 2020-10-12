Межбанк: на рынок в пятницу повлияют местные и внешние факторы

Эта пятница на валютном рынке пройдет достаточно активно. Конечно, эффект завершения недели сработает и это приведет к некоторому снижению статистики межбанка, но есть ряд факторов, которые не дадут скучать на торгах ни клиентам, ни банкам, ни самому регулятору. Не останутся в стороне и любители покачать курс, тем более, что информационных поводов и “страхов” хоть отбавляй. По прогнозам Finance.ua, 23 октября объем операций на торгах составит до $140-180 млн при совершении до 450-510 сделок.

Из местных факторов сработает:

Продолжение погашения долгов перед бюджетом у части опоздавших по срокам клиентов. По прежнему – есть часть крупных экспортеров и госкомпаний, кто до сих пор не закрыл все объемы этой задолженности. Они продолжат продавать валютную выручку для закрытия этих дыр и это сработает в пользу нацвалюты;

Выборы в эти выходные. Традиционно это работает против гривны, так как клиенты предпочитают закрывать по максимуму на эту дату свои текущие валютные обязательства и таким образом это увеличивает спрос на валюту на торгах;

Вчерашний рост котировок на межбанке. Он не был значительным – всего на 2 копейки, но часть клиентов надеялась на продолжение укрепления гривны в четверг после позитивных для нацвалюты событий на межбанке в среду. Этого не произошло и доллар снова пошел вверх, что заставляет часть компаний не брать на себя новые валютные риски. И они опять будут скупать валюту на опасениях ее дальнейшего роста;

Приближение периода выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам на фоне активизации покупок валюты нерезидентами. Иностранцы по прежнему покупают валюту для фиксации своей доходности от операций с гривневыми ОВГЗ , а экпортеры стараются тратить ее по минимуму, надеясь на гривневые поступления от государства в ближайшие дни;

Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 6% годовых. Этот фактор уже почти отыграл своё на поведении рынка, так как большинство участников торгов закладывали именно этот сценарий развития событий.

Из внешних факторов на украинский рынок повлияют:

События в Турции, где вчера турецкая лира обвалилась до почти 8 лир за доллар. Эта страна – один из крупнейших торговых партнеров ЕС, РФ и частично США . Такие обвалы повлекут за собой реакцию валютных рынков как на соотношение лиры к евро, рублю, так и опосредованно отразятся и на поведении пары евро/доллар. А это уже грозит изменениями евро и относительно гривны.

Пиковое напряжение политической борьбы в США , где президентская гонка уже на финишной прямой и вчерашние дебаты Трампа и Байдена дают новую возможность спекулянтам активно поиграть на страхах инвесторов. Хотя они и прошли без значительных скандалов. Это также отразится на поведении всех фондовых рынков и пары евро/доллар, а значит и на курсе гривны относительно евровалюты.

Все эти факторы будут сегодня действовать разнонаправленно. Это приведет к тому, что действия крупных покупателей и продавцов на торгах и будут формировать ситуативный курсовой тренд на межбанке.

Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua на 23 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,40 гривен, евро – коридор 33,15- 33,60 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,10- 28,50 гривен, евро 32,85- 33,70 гривен.

Также как и вчера, в связи с частыми изменениями курса евро на международных рынках и на межбанке – сегодня владельцы обменников будут периодически менять котировки по евро в течение дня.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,27 / 28,29

евро – 33,42 / 33,44

Курсы валют на Межбанке

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