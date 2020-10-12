Межбанк: на рынок в пятницу повлияют местные и внешние факторы

Эта пятница на валютном рынке пройдет достаточно активно. Конечно, эффект завершения недели сработает и это приведет к некоторому снижению статистики межбанка, но есть ряд факторов, которые не дадут скучать на торгах ни клиентам, ни банкам, ни самому регулятору. Не останутся в стороне и любители покачать курс, тем более, что информационных поводов и “страхов” хоть отбавляй. По прогнозам Finance.ua, 23 октября объем операций на торгах составит до $140-180 млн при совершении до 450-510 сделок.
Из местных факторов сработает:
Из внешних факторов на украинский рынок повлияют:
Все эти факторы будут сегодня действовать разнонаправленно. Это приведет к тому, что действия крупных покупателей и продавцов на торгах и будут формировать ситуативный курсовой тренд на межбанке.
Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua на 23 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,40 гривен, евро – коридор 33,15- 33,60 гривен.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,10- 28,50 гривен, евро 32,85- 33,70 гривен.
Также как и вчера, в связи с частыми изменениями курса евро на международных рынках и на межбанке – сегодня владельцы обменников будут периодически менять котировки по евро в течение дня.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,27 / 28,29
евро – 33,42 / 33,44
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