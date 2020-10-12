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В столице начнется демонтаж скандального недостроя на улице Гончара

В столице начнется демонтаж скандального недостроя на улице Гончара

В Киеве в ближайшее время начнется демонтаж скандального недостроя по улице Олеся Гончара, проблемы с которым продолжаются в течение 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Наконец, двенадцатилетняя история с недостроем на улице Гончара доходит до логического завершения. Вместе с активистами и неравнодушными гражданами городская власть подписала меморандум с новыми владельцами здания о демонтаже последних этажей до разрешенной предельной отметки высотности”, – рассказал и. о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, разрешение на нарушение благоустройства уже получено, поэтому в ближайшее время жителям соседних домов придется набраться терпения и дождаться конца демонтажа недостроя по ул. Олеся Гончара 17-23.

“Любое строительство должно происходить в соответствии с нормами и правилами. Особенно это касается центральной исторической зоны и буферной зоны Национального заповедника “Софии Киевской”, которая находится под постоянным наблюдением ЮНЕСКО. Это позиция города и лично мэра Виталия Кличко», – добавил Мондриевский.

По материалам УНН
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