Начало отопительного сезона: 47 производителей тепла имеют критические долги

В течение недели 15 предприятий теплоэнергетики рассчитались с долгами за природный газ, однако еще 47 имеют критическую задолженность.

Об этом свидетельствуют оперативные данные НАК “Нафтогаз Украины”.

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“В течение недели 14 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 47 производителей тепла имеют соответствующую задолженность. Это ставит под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 32 населенных пунктах”, – говорится в сообщении.

Отмечается, поскольку осень этого года теплая, то у должников есть время подготовиться к отопительному сезону.

Отмечается, что за последние 3 месяца проблему критических долгов решили 62 производителя тепла – перечень сократился с 109 критических должников (по состоянию на 13 июля) до 47 (по состоянию на 22 октября).