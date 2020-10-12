Начало отопительного сезона: 47 производителей тепла имеют критические долги

В течение недели 15 предприятий теплоэнергетики рассчитались с долгами за природный газ, однако еще 47 имеют критическую задолженность.
Об этом свидетельствуют оперативные данные НАК “Нафтогаз Украины”.
Читайте также: Сменить поставщика газа теперь можно через Приват24: как это сделать
“В течение недели 14 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 47 производителей тепла имеют соответствующую задолженность. Это ставит под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 32 населенных пунктах”, – говорится в сообщении.
Отмечается, поскольку осень этого года теплая, то у должников есть время подготовиться к отопительному сезону.
Отмечается, что за последние 3 месяца проблему критических долгов решили 62 производителя тепла – перечень сократился с 109 критических должников (по состоянию на 13 июля) до 47 (по состоянию на 22 октября).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. автоВчера, 15:35 - 4208 17
Зеленский: Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньгиВчера, 15:45 - 3207 15
В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)Вчера, 20:01 - 2102 13
Локдаун для бизнеса: кто выживетВчера, 21:02 - 1288 5
Кабмин одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в УкраинеВчера, 11:12 - 617 5
Украинцев в ноябре ждет новый курс доллара: аналитик назвал ценуВчера, 19:02 - 7277 4
Мошенники массово берут кредиты на чужое имя: два способа защитить свои документыВчера, 17:40 - 4351 1
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. автоВчера, 15:35 - 4208 17
Украинцам могут вернуть переплаченные за электроэнергию деньгиВчера, 14:00 - 3713
Быстрые кредиты будут выдавать по-новому: что изменитсяВчера, 13:00 - 3450
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)Вчера, 11:10 - 227
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 219 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 821
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1545 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2110