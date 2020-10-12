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НБУ готовит выход на вторичный рынок ОВГЗ

НБУ готовит выход на вторичный рынок ОВГЗ

Национальный банк разрабатывает стратегию своего участия в торгах на вторичном рынке ОВГЗ.

Об этом на пресс-брифинге сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

“Наша позиция является неизменной, НБУ не принимает участия в финансировании бюджетных расходов через покупку ОВГЗ на первичном рынке. В то же время мы отрабатываем различные модели нашего участия на вторичном рынке», — рассказал он.

По его словам, Нацбанк обсуждает с Министерством финансов и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку формат участия на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа.

Гелетий напомнил, что разработка стратегии участия НБУ в торгах на вторичном рынке ОВГЗ предусмотрена Стратегией развития финансового сектора до 2025 года.

Речь не идет о финансировании дефицита госбюджета с помощью скрытой эмиссии. Одной из целей регулятора является поддержание ликвидности.

“Как мы неоднократно отмечали, участие НБУ на вторичном рынке точно не может быть в формате скрытой эмиссии и финансирования дефицита бюджета. Возможно, это будет роль маркетмейкера на вторичном рынке, чтобы увеличить его глубину и ликвидность. Это должны быть операции с ограниченным объемом и направленные на развитие рынка ценных бумаг», — подчеркнул Гелетий.

31 марта 2020 года Совет НБУ снял все ограничения по операциям НБУ на вторичном рынке ОВГЗ, которые действовали с 13 июля 2018 года.

Нацбанк сможет проводить операции на вторичном рынке, в том числе с целью сглаживания колебаний доходности.

По материалам Финансовый клуб
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