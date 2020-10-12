НБУ готовит выход на вторичный рынок ОВГЗ

Национальный банк разрабатывает стратегию своего участия в торгах на вторичном рынке ОВГЗ.
Об этом на пресс-брифинге сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
“Наша позиция является неизменной, НБУ не принимает участия в финансировании бюджетных расходов через покупку ОВГЗ на первичном рынке. В то же время мы отрабатываем различные модели нашего участия на вторичном рынке», — рассказал он.
По его словам, Нацбанк обсуждает с Министерством финансов и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку формат участия на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа.
Гелетий напомнил, что разработка стратегии участия НБУ в торгах на вторичном рынке ОВГЗ предусмотрена Стратегией развития финансового сектора до 2025 года.
Речь не идет о финансировании дефицита госбюджета с помощью скрытой эмиссии. Одной из целей регулятора является поддержание ликвидности.
“Как мы неоднократно отмечали, участие НБУ на вторичном рынке точно не может быть в формате скрытой эмиссии и финансирования дефицита бюджета. Возможно, это будет роль маркетмейкера на вторичном рынке, чтобы увеличить его глубину и ликвидность. Это должны быть операции с ограниченным объемом и направленные на развитие рынка ценных бумаг», — подчеркнул Гелетий.
31 марта 2020 года Совет НБУ снял все ограничения по операциям НБУ на вторичном рынке ОВГЗ, которые действовали с 13 июля 2018 года.
Нацбанк сможет проводить операции на вторичном рынке, в том числе с целью сглаживания колебаний доходности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. автоВчера, 15:35 - 4239 17
Зеленский: Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньгиВчера, 15:45 - 3222 15
В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)Вчера, 20:01 - 2129 13
Локдаун для бизнеса: кто выживетВчера, 21:02 - 1313 5
Кабмин одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в УкраинеВчера, 11:12 - 624 5
Украинцев в ноябре ждет новый курс доллара: аналитик назвал ценуВчера, 19:02 - 7327 4
Мошенники массово берут кредиты на чужое имя: два способа защитить свои документыВчера, 17:40 - 4505 1
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. автоВчера, 15:35 - 4239 17
Украинцам могут вернуть переплаченные за электроэнергию деньгиВчера, 14:00 - 3723
Быстрые кредиты будут выдавать по-новому: что изменитсяВчера, 13:00 - 3483
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)Вчера, 11:10 - 228
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 219 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 821
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1545 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2110