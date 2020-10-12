Как хобби поможет получить работу мечты (инфографика)

Каждый третий украинский HR хочет узнать о хобби соискателя. Если этой информации он не найдет в резюме, а опыт кандидата будет отвечать требованиям, то обязательно поинтересуется о любимом деле во время собеседования.

Об этом пишет rabota.ua.

Хобби – это то, чем вы любите заниматься на досуге, это занятие приносит вам удовольствие, независимо от того, имеет ли какую-то практическую пользу и приносит ли доход. Поэтому интерес HR-ов к этой стороне вашей жизни вполне понятен.

Хобби лучше расскажет о ваших ценностях и личных качествах, чем набор красивых подготовленных фраз. Рекрутеры стараются по хобби соискателя составить его психологический портрет.

Для начала отметим, что придумывать себе любимое дело, чтобы получить работу, крайне необдуманно. Ведь, как говорилось выше, каждое хобби имеет свою цель, и часто она показательнее самого занятия.

Бытует мнение, что любимое дело должно соответствовать профессии, именно тогда оно станет плюсом во время трудоустройства. Но если вы финансист, то на досуге не должны обязательно сводить дебет с кредитом. Существует много других занятий, которые охарактеризуют вас как хорошего специалиста.

Командные спортивные игры (футбол, волейбол, хоккей и др.) подчеркивают, что вы командный игрок не только на поле, но и в жизни. Поэтому такой работник станет незаменимым в коллективе, где особенно важна командная работа. Также он может стать хорошим руководителем, потому что знает, как действия одного человека важны для всего коллектива, и отвечает за него.

Экстремальные виды спорта. Если вы претендуете на руководящую должность, а среди ваших увлечений есть экстрим, не забудьте указать это. Для претендентов на линейные должности такие увлечения также важны. Ведь свидетельствуют об организованности, сосредоточенности, внимательности.

Творчество – рисование, написание стихов и прочее. Творческие занятия подчеркивают креативность вашей натуры. Это особенно важно для работников, от которых ждут создания чего-то нового, оригинальных идей и нестандартных решений. Поскольку креативность относится к скиллам, которые чаще всего хотят видеть работодатели у своих сотрудников независимо от должности, то такое хобби станет плюсом для всех – от дизайнера до финансиста.

Рукоделие – вышивание, вязание и тому подобное. Такие занятия требуют концентрации внимания. Поэтому для рекрутера могут стать сигналом, что кандидат сосредоточен, усидчив и может похвастаться терпением. Такой работник старательный, придерживается дедлайнов и качественно выполняет свою работу.

Путешествия. Если ваши путешествия не ограничиваются пляжем и all-inclusive, а помогают саморазвиваться, то обязательно расскажите о них HR-у. Именно такое хобби показывает, что вы не боитесь перемен, быстро привыкаете к новому, находите общий язык с людьми, поэтому период адаптации на новом рабочем месте пройдет быстро и безболезненно. Если в обязанности должности, на которую вы претендуете, будет входить общение с иностранными коллегами, то такое хобби станет еще большим плюсом.

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