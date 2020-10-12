«Антонов» заказал британцам кресла для «Мрии» и «Русланов» на $1,2 миллиона

ГП «Антонов» ДК «Укроборонпром» 16 октября заключило соглашение с компанией Ipeco Holdings Limited» (Великобритания) о закупке авиационных кресел на $1,17 млн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».
До конца 2022 года в течение полугода после оплаты изготовят и поставят 9 комплектов кресел пилотов модели 3А254 и кресел оператора модели 3А205 для самолетов Ан-124-100, Ан-225 и КТС-124. Подряд включает инжиниринговые работы по адаптации и сертификации, а также доставку в Киев. Качество будет подтверждено европейским сертификатом EASA Form 1.
Кресельное оборудование для самолета Ан-225 “Мрия” будет стоить $155 343, для самолета Ан-124 – 100 “Руслан” – $124 423, а для тренажера КТС Ан-124 – 100 “Руслан” – $94 503.
Основанная в 1960 году британская «Ipeco Holdings Limited» («IHL») производит кресла для членов экипажа и пассажиров самолетов, а также электрическое оборудование для кухонь в самолетах.
В мае 2018 года «Антонов» заказал этой фирме три кресла и рельсы к креслам без доставки на $42 788. Кресло командира экипажа 3А254-0071-02-1 и кресло второго пилота 3А254-0072-02-1 стоили по $14 121, а кресло бортпроводника 3А398-0007-01-1 – $11 296.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)Вчера, 20:01 - 2400 19
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. автоВчера, 15:35 - 4560 19
Зеленский: Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньгиВчера, 15:45 - 3381 15
Локдаун для бизнеса: кто выживетВчера, 21:02 - 1533 6
"Цифра не такая большая" — в "Слуге народа" назвали стоимость опроса Зеленского 25 октября3 ч. назад - 452 5
Украинцев в ноябре ждет новый курс доллара: аналитик назвал ценуВчера, 19:02 - 9228 4
Мошенники массово берут кредиты на чужое имя: два способа защитить свои документыВчера, 17:40 - 5955 1
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. автоВчера, 15:35 - 4560 19
Украинцам могут вернуть переплаченные за электроэнергию деньгиВчера, 14:00 - 3850
Быстрые кредиты будут выдавать по-новому: что изменитсяВчера, 13:00 - 3829
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)Вчера, 11:10 - 243
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 223 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 823
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1545 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2115