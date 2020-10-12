«Антонов» заказал британцам кресла для «Мрии» и «Русланов» на $1,2 миллиона

ГП «Антонов» ДК «Укроборонпром» 16 октября заключило соглашение с компанией Ipeco Holdings Limited» (Великобритания) о закупке авиационных кресел на $1,17 млн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

До конца 2022 года в течение полугода после оплаты изготовят и поставят 9 комплектов кресел пилотов модели 3А254 и кресел оператора модели 3А205 для самолетов Ан-124-100, Ан-225 и КТС-124. Подряд включает инжиниринговые работы по адаптации и сертификации, а также доставку в Киев. Качество будет подтверждено европейским сертификатом EASA Form 1.

Кресельное оборудование для самолета Ан-225 “Мрия” будет стоить $155 343, для самолета Ан-124 – 100 “Руслан” – $124 423, а для тренажера КТС Ан-124 – 100 “Руслан” – $94 503.

Основанная в 1960 году британская «Ipeco Holdings Limited» («IHL») производит кресла для членов экипажа и пассажиров самолетов, а также электрическое оборудование для кухонь в самолетах.

В мае 2018 года «Антонов» заказал этой фирме три кресла и рельсы к креслам без доставки на $42 788. Кресло командира экипажа 3А254-0071-02-1 и кресло второго пилота 3А254-0072-02-1 стоили по $14 121, а кресло бортпроводника 3А398-0007-01-1 – $11 296.