СБУ сообщает о раскрытии "схемы" с участием топ-менеджмента аэропорта "Борисполь"

Следователи Службы безопасности Украины раскрыли противоправный механизм, организованный топ-менеджментом международного аэропорта “Борисполь” во время закупки услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. В 2017-2018 годах они вместе фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов”, – говорится в сообщении.
“Потом дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом они обналичили почти 37 млн грн государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС более чем на 6 млн грн”, – заявили в СБУ.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, проведены обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов дела.
“Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о проведенных незаконных операциях. Также изъяты заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконный характер заключенных сделок”, – сообщили в пресс-службе.
Отметим, что в 2017-2018 годах генеральным директором “Борисполя” был нынешний руководитель – Павел Рябикин. Его заместителями работали Евгений Дыхне и финансовый директор Кирилл Звонарев.
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