Межбанк: сохранение учетной ставки не сделало особой "погоды"

Четверг на валютном рынке прошел активно, но особого позитива для нацвалюты не принес. Несмотря на настрой рынка на дальнейшее укрепление позиций гривны – спрос оказался выше предложения, что и предопределило рост котировок по доллару. В целом, его курс за 22 октября вырос на межбанке с утренних 28,25/28,27 до 28,27/28,29 гривен. Зато несколько ослабли позиции евро, который за день подешевел на 5 копеек – с 33,4734/33,4971 до 33,4207/33,4444. Но украинской заслуги в этом нет. Просто на внешних рынках евровалюта просела до уровня 1,1820 к моменту написания статьи, что и отразилось на котировках евро к гривне.

Основной причиной роста котировок американской валюты было превышение спроса над предложением. Сработало два фактора:

НДС

1)нежелание экспортеров продавать валюту дешево при уже скором начале зачислений им основных сумм возмещений; 2) выход сегодня на торги части покупателей, привлеченных вчерашним небольшим снижением котировок.

Видимо решив, что “дно” по курсу достигнуто – они вышли к середине сессии на торги с покупкой доллара, что и развернуло котировки в сторону роста. Среди таких покупателей сегодня были замечены как крупные отечественные торговые сети, так и несколько нерезидентов с покупками “без лишнего шума” по $2-3 млн. Суммы иностранцев не были критичными для рынка, но дополнительно дали возможность продавцам “побороться” за курс.

НБУ

на рынок не выходил, так как видимо посчитал подобные перекосы спроса и предложения непринципиальными.

Сохранение учетной ставки НБУ на том же уровне 6% годовых особой “погоды” на рынке не сделало, так как большинство финансистов ожидали такого решения регулятора и закладывали его в своих расчетах.

Ход торгов:

На начальном этапе торгов котировки доллара находились на отметке 28,25/28,27 гривен и даже просели к 11 часам до 28,24/28,255 гривен. До полудня часть покупателей пыталась сыграть на дальнейшее понижение, но это успехом не увенчалось. И после 12 часов спрос постепенно начал нарастать за счет тех покупателей, кто решил закрывать свои сделки по складывающемуся на момент курсу.

В 13 часов доллар уже котировался по 28,27/28,285 гривен и затем пребывал в достаточно узком коридоре 28,27-28,275/28,29-28,295 уже до самого завершения сессии. Некоторые единичные сделки по продаже небольших сумм к концу дня проходили даже чуть выше этого уровня – в пределах 28,30 -28,31 гривен за доллар.

Главные события 22 октября на межбанке:

1. Доллар вырос с утренних 28,25/28,27 до 28,27/28,29 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк на рынок не выходил.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,2505 гривен, а официальный на 23 октября установлен на отметке 28,265 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,27 / 28,29

евро – 33,43 / 33,45

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1824 / 1,1826

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