На изготовление украинской вакцины от COVID-19 нужно 100-150 миллионов - Степанов

На изготовление украинской вакцины от коронавируса понадобится примерно 100-150 млн гривен.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга по украинской вакцине от COVID-19.
“Будут сделаны расчеты, я считаю, что в полном объеме со стороны государства профинансируется именно изготовление этой вакцины. И на этом настаивает Президент Украины. Это будет стоить более 100-150 млн гривен”, – сказал Степанов.
Он отметил, что украинская вакцина является оригинальной, и она отличается от остальных вакцин, которые проходят сейчас клинические испытания.
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