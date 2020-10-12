На изготовление украинской вакцины от COVID-19 нужно 100-150 миллионов - Степанов

На изготовление украинской вакцины от коронавируса понадобится примерно 100-150 млн гривен.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга по украинской вакцине от COVID-19.

“Будут сделаны расчеты, я считаю, что в полном объеме со стороны государства профинансируется именно изготовление этой вакцины. И на этом настаивает Президент Украины. Это будет стоить более 100-150 млн гривен”, – сказал Степанов.

Он отметил, что украинская вакцина является оригинальной, и она отличается от остальных вакцин, которые проходят сейчас клинические испытания.

Справка Finance.ua:

Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID -19.