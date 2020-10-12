Новое изобретение Microsoft позволит прикоснуться к предметам виртуальной реальности (видео)

Такие VR гарнитуры, как Oculus Quest 2 и Valve Index, могут похвастаться своей графической точностью. Однако они не дают возможности “прикоснуться” к объектам виртуальной реальности, что может понадобиться во время игры в Half-Life: Alyx, например. Microsoft готова это исправить.
Компания Microsoft представила новое устройство под названием Haptic PIVOT – оно поможет обеспечить пользователю реалистичный опыт взаимодействия с объектами в VR.
В новом контроллере Haptic PIVOT используется моторизованная система шарниров и ручек, которые размещаются на запястье игрока. Ручка имеет набор емкостных сенсорных датчиков, которые позволяют ей обнаруживать, когда игрок прикасается к объекту в VR. Еще одно преимущество PIVOT заключается в том, что когда ручки не используются, они убираются. Microsoft утверждает, что это позволяет использовать устройство с клавиатурой и мышкой.
Контроллер синхронизируется с тем, что происходит на экране, благодаря чему достигается полный эффект погружения.
Стоит отметить, что Haptic PIVOT пока не является коммерческим продуктом. На нем Microsoft лишь отрабатывает возможные сценарии добавления тактильной отдачи внутри виртуальных миров.
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