0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Новое изобретение Microsoft позволит прикоснуться к предметам виртуальной реальности (видео)

Новое изобретение Microsoft позволит прикоснуться к предметам виртуальной реальности (видео)

Такие VR гарнитуры, как Oculus Quest 2 и Valve Index, могут похвастаться своей графической точностью. Однако они не дают возможности “прикоснуться” к объектам виртуальной реальности, что может понадобиться во время игры в Half-Life: Alyx, например. Microsoft готова это исправить.

Компания Microsoft представила новое устройство под названием Haptic PIVOT – оно поможет обеспечить пользователю реалистичный опыт взаимодействия с объектами в VR.

В новом контроллере Haptic PIVOT используется моторизованная система шарниров и ручек, которые размещаются на запястье игрока. Ручка имеет набор емкостных сенсорных датчиков, которые позволяют ей обнаруживать, когда игрок прикасается к объекту в VR. Еще одно преимущество PIVOT заключается в том, что когда ручки не используются, они убираются. Microsoft утверждает, что это позволяет использовать устройство с клавиатурой и мышкой.

Контроллер синхронизируется с тем, что происходит на экране, благодаря чему достигается полный эффект погружения.

Стоит отметить, что Haptic PIVOT пока не является коммерческим продуктом. На нем Microsoft лишь отрабатывает возможные сценарии добавления тактильной отдачи внутри виртуальных миров.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.