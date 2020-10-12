Сменить поставщика газа теперь можно через Приват24: как это сделать

22 октября ПриватБанк запустил онлайн сервис подписки и управления поставщиками коммунальных услуг. С помощью этого сервиса в Приват24 можно в несколько кликов подключиться к газоснабжению от ООО “Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Никаких бумаг, офисов газопоставщика или отделений банка – заключить договор на поставку газа можно в несколько кликов и подписать его электронной подписью. В дальнейшем контролировать поставки онлайн и оплачивать услуги через Приват24», – отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.
“Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” активно работает над расширением партнерской сети. Партнерство с крупным государственным банком предоставляет больше возможностей для бытовых потребителей газа присоединиться к Нафтогазу” — отметил Максим Рабинович, директор ГК «Нафтогаз Украины».
Как изменить поставщика газа через Приват24:
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