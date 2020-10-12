Сменить поставщика газа теперь можно через Приват24: как это сделать

22 октября ПриватБанк запустил онлайн сервис подписки и управления поставщиками коммунальных услуг. С помощью этого сервиса в Приват24 можно в несколько кликов подключиться к газоснабжению от ООО “Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Никаких бумаг, офисов газопоставщика или отделений банка – заключить договор на поставку газа можно в несколько кликов и подписать его электронной подписью. В дальнейшем контролировать поставки онлайн и оплачивать услуги через Приват24», – отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

“Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” активно работает над расширением партнерской сети. Партнерство с крупным государственным банком предоставляет больше возможностей для бытовых потребителей газа присоединиться к Нафтогазу” — отметил Максим Рабинович, директор ГК «Нафтогаз Украины».

Как изменить поставщика газа через Приват24:

на веб-сайте Приват24 нужно выбрать раздел “Услуги / мои поставщики / газоснабжение”;

выбрать адрес помещения, которое хотите перевести на обслуживание к новому поставщику газа;

под картой с адресом расположена вкладка “Газоснабжение” с действующим тарифом на голубое топливо от Нафтогаза. Нажав на вкладку «Нафтогаз», нужно в форме присоединения отметить/указать персональные данные и EIC -код (индивидуальный газовый код помещения, указанный в квитанции за распределение газа);

-код (индивидуальный газовый код помещения, указанный в квитанции за распределение газа); подписать сформированную заявку можно с помощью SmartID;

после отправки заявки с клиентом в течение трех дней свяжутся специалисты ГК “Нафтогаз Украины” для завершения процедуры подключения.

Справка Finance.ua:

“Нафтогаз” предлагает для своих бытовых клиентов два тарифа на газ – “месячный” и “годовой”.

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