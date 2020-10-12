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Facebook тестирует новый сервис Neighborhoods: что это и как он работает

Facebook тестирует новый сервис Neighborhoods: что это и как он работает

Facebook тестирует новую функцию Neighborhoods (“Соседи”), которая позволит пользователям писать посты только для соседей по дому или району, сообщает TechCrunch.

Для того чтобы использовать функцию, пользователям нужно будет поделиться своей геолокацией. Так они смогут создавать специальные профили, которые ориентированы на людей, находящихся рядом. Добавлять человека в друзья для этого не придется.

«Нашу социальную сеть все чаще используют для жизни местных общин. Чтобы нашим пользователям было легче – мы представим новую функцию Neighborhoods, выделенное пространство внутри Facebook для людей, чтобы они могли общаться со своими соседями», – проинформировал пресс-секретарь компании Мет Наварра.

По материалам The page
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