Топ-менеджеру банка «Финансы и Кредит» объявили подозрение в растрате 2,5 миллиарда

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении экс-заместителю председателя правления банка «Финансы и Кредит» в деле завладения 2,5 млрд грн.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, бывший заместитель председателя правления банка АО «Банк «Финансы и Кредит» осуществил растрату денежных средств в сумме 113 млн долл., что составляет 2,5 млрд грн, которые были размещены на счетах иностранных банков. Подозреваемый передал средства в залог для оффшорной компании под открытие кредитной линии, которая была связана с бенефициарным владельцем банка АО «Банк «Финансы и Кредит» народным депутатом Украины 3-8 созыва.



Фото: ГБР

По данным следствия, к растрате средств экс-заместителя председателя правления банка привлекал именно бенефициарный владелец банка, народный депутат Украины 3-8 созыва, который в настоящее время находится в розыске.

Такие действия привели к тому, что в 2015 году из-за невыполнения обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка АО «Банк «Финансы и Кредит» залоговое имущество. Помимо этого действия подозреваемого способствовали началу процедуры ликвидации банка, которая продолжается и в настоящее время.

В рамках уголовного производства по ходатайству следователей ГБР Печерский районный суд города Киева наложил арест на активы трех компаний, которые были задействованы в преступной схеме. В частности, арестованы корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей стоимостью 10 млн долл.

В случае доказательства вины, подозреваемому должностному лицу банка грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в рамках расследования данного дела экс-народный депутат Украины Константин Жеваго объявлен во всеукраинский розыск. По данным СМИ, обанкротившееся финансовое учреждение “Финансы и кредит” принадлежало народному депутату Константину Жеваго.

В августе 2019 года ГБР сообщило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка “Финансы и кредит” о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.

Тогда же первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко сообщила, что на причастность к преступной схеме также проверяется народный депутат Украины.