Топ-менеджеру банка «Финансы и Кредит» объявили подозрение в растрате 2,5 миллиарда

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении экс-заместителю председателя правления банка «Финансы и Кредит» в деле завладения 2,5 млрд грн.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, бывший заместитель председателя правления банка АО «Банк «Финансы и Кредит» осуществил растрату денежных средств в сумме 113 млн долл., что составляет 2,5 млрд грн, которые были размещены на счетах иностранных банков. Подозреваемый передал средства в залог для оффшорной компании под открытие кредитной линии, которая была связана с бенефициарным владельцем банка АО «Банк «Финансы и Кредит» народным депутатом Украины 3-8 созыва.
Фото: ГБР
По данным следствия, к растрате средств экс-заместителя председателя правления банка привлекал именно бенефициарный владелец банка, народный депутат Украины 3-8 созыва, который в настоящее время находится в розыске.
Такие действия привели к тому, что в 2015 году из-за невыполнения обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка АО «Банк «Финансы и Кредит» залоговое имущество. Помимо этого действия подозреваемого способствовали началу процедуры ликвидации банка, которая продолжается и в настоящее время.
В рамках уголовного производства по ходатайству следователей ГБР Печерский районный суд города Киева наложил арест на активы трех компаний, которые были задействованы в преступной схеме. В частности, арестованы корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей стоимостью 10 млн долл.
В случае доказательства вины, подозреваемому должностному лицу банка грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, в рамках расследования данного дела экс-народный депутат Украины Константин Жеваго объявлен во всеукраинский розыск. По данным СМИ, обанкротившееся финансовое учреждение “Финансы и кредит” принадлежало народному депутату Константину Жеваго.
В августе 2019 года ГБР сообщило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка “Финансы и кредит” о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.
Тогда же первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко сообщила, что на причастность к преступной схеме также проверяется народный депутат Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине5 ч. назад - 266 3
В МВД рассказали, кто может достроить дома "Аркады" и Войцеховского7 ч. назад - 675 3
В ЕС подсчитали, сколько потратили на украинские реформы за последние годы7 ч. назад - 576 3
В Минсоцполитики разъяснили, какую пенсию получат украинцыВчера, 16:03 - 2165 3
В Швейцарии предложили выплатить всем жителям по 7 тысяч евроВчера, 18:39 - 2130 3
Что будет с курсом гривны: прогноз от Нацбанка7 ч. назад - 2276
В Минсоцполитики разъяснили, какую пенсию получат украинцыВчера, 16:03 - 2165 3
В Швейцарии предложили выплатить всем жителям по 7 тысяч евроВчера, 18:39 - 2130 3
Правительство изменило порядок расчетов за газВчера, 16:30 - 2100 1
Реконструкция столичных «хрущевок»: что «светит» жильцамВчера, 20:00 - 1675 2
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)5 ч. назад - 90
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 195 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 785
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1515 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2057