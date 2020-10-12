14-летняя американка получила $25 000 за открытие, которое может привести к победе над COVID-19

Пока ученые всего мира пытаются найти лекарство против коронавируса, 14-летняя американка индийского происхождения Аника Чебролу получила первый приз и $25 000 на конкурсе молодых ученых 3M Young Scientist Challenge за открытие, которое может привести к победе над COVID-19.
Как сообщает CNN, девушка использовала метод in-silico для обнаружения молекулы свинца, которая может избирательно связывать шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.
«В течение последних двух дней я наблюдаю много шумихи вокруг моего проекта, поскольку он связан с вирусом SARS-CoV-2 и отражает наши коллективные надежды положить конец этой пандемии, поскольку я, как и все остальные, желаю, чтобы мы вернулись к нормальной жизни», – сказала Аника.
Как говорит победительница, к исследованиям ее подтолкнула история «испанки». Первоначальной ее целью было исследование борьбы с вирусом гриппа с помощью методов in silico.
По ее словам, следующая цель – работать вместе с учеными и исследователями, которые борются за “контроль над заболеваемостью и смертностью” от пандемии, превращая результаты ее проекта в настоящие лекарства против вируса.
“Мои попытки найти ведущее соединение для связывания шиповидного белка вируса SARS-CoV-2 этим летом могут показаться каплей в море, но все же дополняют все эти усилия, – сказала Аника. Дальнейшая разработка этой молекулы с помощью вирусологов и специалистов по разработке лекарств определит успех этих усилий».
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