Tesla запустила закрытый бета-тест принципиально нового автопилота

20 октября Tesla запустила в США закрытый бета-тест следующего крупного обновления автопилота Full Self-Driving (FSD), в котором программная составляющая системы была полностью переделана. Развертывание соответствущего апдейта среди ограниченного числа пользователей, специально отобранных для бета-теста, подтвердил глава Tesla Илон Маск в своем твиттере, подчеркнув, что компания будет действовать крайне осторожно и без лишней спешки, как и требуется в таких случаях.

Напомним, еще в конце 2015 года Илон Маск заявил, что автомобили Tesla станут полностью самоуправляемыми и смогут передвигаться без какой-либо помощи водителя через два года. Последние несколько месяцев Илон Маск неустанно дразнил всех принципиально новым автопилотом Tesla, с которым фирменная система дорастет до наивысшего пятого уровня, называя его Tesla Autopilot 4D и «квантовым скачком». На прошлой неделе Маск пообещал старт закрытого бета-тестирования 20 октября, и на сей раз он сдержал слово.

Пока неясно, что именно включает в себя обновление “Full Self-Driving Beta” в функциональном плане, но ожидается, что она расширит возможности проактивной функции реагирования на сигналы светофоров и дорожные знаки Traffic Light and Stop Sign Control, добавив повороты на перекрестках. Используя расширенную функциональность Traffic Light and Stop Sign Control в тандеме с Navigate on Autopilot («Навигатор по автопилоту»), которая отвечает за подбор наиболее оптимального маршрута к месту назначения, автомобили Tesla технически смогут перемещаться как по дорогам в пределах города, так и по автомагистралях без участия водителя.

Более широкий бета-тест нового автопилота должен стартовать через 4-6 недель, а запуск финальной версии в США намечен на середину декабря.

Судя по всему, речь идет о пакете «feature complete» Full Self-Driving (полностью самоуправляемый с полным пакетом функций). Именно от внедрения полного Full Self-Driving будет зависеть запуск обещанного сервиса роботакси Tesla Network с 1 млн самостоятельно передвигающихся автомобилей, который компания изначально планировала запустить в 2020 году.

По изначальной задумке, на первом этапе сервис Robotaxi будет работать со страхующими водителями. По итогам тестирования Tesla планирует получить необходимые данные для разработки модели полностью автономной службы и обратиться к регулятору для получения соответствующей лицензии. Маск ранее осторожно говорил, что рассчитывает достичь некоторых из целей в 2021 году.