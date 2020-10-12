Локдаун для бизнеса: кто выживет

Крупный бизнес чувствует себя намного увереннее, он давно готовится к локдауну 2.0, тем более что разговоры о второй волне пандемии осенью не утихают полгода, и ресурсы подготовиться у него были.

“Крупный бизнес, во всяком случае члены нашей ассоциации, не расслаблялись, все настраивались на длительный марафон. Бизнес перешел в онлайн, комбинирует состав сотрудников. Иностранные компании до середины следующего года отказываются от офлайн-встреч”, – рассказывает исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

Однако и у крупного бизнеса в перспективе грядут проблемы, связанные с тем, что локдаун ударит по простым людям, которые являются покупателями продукции компаний. Ведь заработок украинцев во многом связан с возможностью свободно передвигаться, но если транспортное сообщение остановят, то это грозит снижением или потерей их доходов.

“Падение покупательской способности населения ударит и по компаниям. Ограничения должны быть внедрены с умом, чтобы не навредить, чтобы и люди были здоровы, и экономика продолжала работать. Если остановить транспорт, это вряд ли решит все проблемы, но может стать хуже, и при этом и люди все равно будут болеть”, – полагает Деревянко.

Микробизнес. Закрытие экономики, всеобъемлющее закрытие предприятий и уход населения на самоизоляцию бьет по бизнесу, в первую очередь малому, который очень уязвим и зависит от торговли и покупательской способности населения.

“В голове у МСБ (малого и среднего бизнеса, – ред.), что никакого локдауна, социальные последствия которого сложно подсчитать, нет и быть не может. Ведь в этом случае реальный сектор экономики не работает. Курицу, которую несет золотые яйца, можно обогреть, но если ее зарезать – а именно это и представляет из себя локдаун – то тогда все. И в правительстве это понимают”, – говорит Соболь.

Еще хуже придется микробизнесу – реализаторам на рынке, продавцам в киосках, чей порог выживаемости – 1 месяц. По сути, это даже и не бизнес в его классическом понимании, говорят эксперты, а самозанятые лица, которые фактически просто обеспечивают себе зарплату. После первого локдауна, например, говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич, на 30% сократилась сфера услуг.

“Мы еще не отошли от первого карантина, его последствия скажутся только к концу этого года. Но непонятен формат локдауна. Ведь как это должно было работать весной? Все закрывается и вводятся дополнительные меры: увеличиваются койко-места, закупается оборудование. Ничего не сделано, только ток-шоу, разговоры. Локдаун добьет экономику и дискредитирует государственную власть”, – уверен Доротич.