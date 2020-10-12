Украинцам могут вернуть переплаченные за электроэнергию деньги

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг намерена обязать операторов системы распределения (ВСР) вернуть потребителям суммы переплат за электроэнергию до 1 июня 2021 года в то время, как в Украине и Европе вновь подорожала электроэнергия.

Такое решение было принято на заседании комиссии 21 октября.

Операторам системы распределения нужно обеспечить до 1 июня 2021 года осуществление мероприятий по возврату потребителям средств по этим лицевым счетам, открытым у поставщиков, по регулируемому тарифу, на которых по состоянию на 1 января 2019 года образовалась переплата за электроэнергию.

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По состоянию на сентябрь 2020 года, исходя из жалоб потребителей, ВСР не выполнили в полной мере финансовые обязательства по договорам на поставку электроэнергии и о пользовании электрической энергией и рекомендации, которые были предоставлены НКРЭКУ.

Кроме этого, в НКРЭКУ поступает большое количество жалоб от бытовых потребителей относительно ограничения техническими средствами договорной мощности электропотребления на их объекты со стороны операторов системы распределения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что промышленники просят НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии. Так, если НКРЭКУ повысит тариф на транспортировку электроэнергии на 30% с 1 декабря, промышленникам придется оплатить дополнительно более 6 миллиардов гривен. Это нанесет критический удар по отрасли, которая и без того переживает кризис.

Справка Finance.ua:

В октябре НКРЭКУ одобрила поднятие тарифа на передачу электроэнергии для Укрэнерго на 30%

В Минрегионе сообщили, будут ли расти коммунальные тарифы в следующем сезоне. Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за август 2020 года составили 8,1 млрд грн, что на 3,8% больше, чем в июле (7,8 млрд грн).

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