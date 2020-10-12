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Украинцам могут вернуть переплаченные за электроэнергию деньги

Украинцам могут вернуть переплаченные за электроэнергию деньги

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг намерена обязать операторов системы распределения (ВСР) вернуть потребителям суммы переплат за электроэнергию до 1 июня 2021 года в то время, как в Украине и Европе вновь подорожала электроэнергия.

Такое решение было принято на заседании комиссии 21 октября.

Операторам системы распределения нужно обеспечить до 1 июня 2021 года осуществление мероприятий по возврату потребителям средств по этим лицевым счетам, открытым у поставщиков, по регулируемому тарифу, на которых по состоянию на 1 января 2019 года образовалась переплата за электроэнергию.

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По состоянию на сентябрь 2020 года, исходя из жалоб потребителей, ВСР не выполнили в полной мере финансовые обязательства по договорам на поставку электроэнергии и о пользовании электрической энергией и рекомендации, которые были предоставлены НКРЭКУ.

Кроме этого, в НКРЭКУ поступает большое количество жалоб от бытовых потребителей относительно ограничения техническими средствами договорной мощности электропотребления на их объекты со стороны операторов системы распределения электроэнергии.

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Ранее сообщалось, что промышленники просят НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии. Так, если НКРЭКУ повысит тариф на транспортировку электроэнергии на 30% с 1 декабря, промышленникам придется оплатить дополнительно более 6 миллиардов гривен. Это нанесет критический удар по отрасли, которая и без того переживает кризис.

Справка Finance.ua:

  • В октябре НКРЭКУ одобрила поднятие тарифа на передачу электроэнергии для Укрэнерго на 30%
  • В Минрегионе сообщили, будут ли расти коммунальные тарифы в следующем сезоне. Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за август 2020 года составили 8,1 млрд грн, что на 3,8% больше, чем в июле (7,8 млрд грн).

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По материалам Finance.UA
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