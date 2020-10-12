Аналитики: только 10% компаний, использующих ИИ, получают значительную выгоду от этого

Эксперты из консалтинговой фирмы Boston Consulting Group (BCG) и журнала MIT Sloan Management Review провели совместное исследование об использовании искусственного интеллекта в бизнесе.
Согласно выводу аналитиков, всего 10 % компаний, которые используют ИИ, получают от его внедрения существенную выгоду.
В исследовании приняли участие три тысячи менеджеров из 29 отраслей. Они работают в 112 странах. Из всех опрошенных 59% заявили о наличии стратегий по применению ИИ, ещё 57 % рассказали о тестировании технологий или полноценном внедрении в рабочий процесс. Кроме этого, 71% респондентов заявили о чётком видении того, как искусственный интеллект может приносить доход бизнесу, но всего 10% заявили о получении существенной финансовой выгоды.
Главным итогом исследования стало, что ИИ становится наиболее полезным в сочетании с действиями человека. Всего выделено пять типов взаимодействий :
Выяснилось, что максимальных результатов добиваются компании, которые используют наибольшее количество сценариев.
Эксперты также выяснили, что существует три варианта взаимодействия между ИИ и человеком: ИИ учится на основе обратной связи от людей, люди учатся у ИИ, и когда разработчики создали ИИ, способный самостоятельно обучаться. При использовании одного метода вероятность успеха около 5-6 %, двух — 13 %, а при сочетании всех трёх — 29 %. Это означает, что взаимообучаемость сторон повышает шансы на финансовый успех.
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