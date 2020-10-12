По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,754 млн грн и 37,927 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 28), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,33-28,34 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 70 активных заявок по доллару на сумму 63,681 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,5000 – 24 999
28,3500 – 2 222
28,3200 – 77 000
28,3200 – 10 000
28,3100 – 30 000
28,3100 – 120 000
28,3100 – 40 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3100 – 21 000
28,3100 – 20 000
28,3200 – 24 999
28,3200 – 50 000
28,3200 – 60 000
28,3200 – 35 000
28,3200 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3333 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3025 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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