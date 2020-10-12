Акции разработчика мессенджера Snapchat подорожали на 24% после обнародования квартального отчета

Компания Snap Inc., которая является владелицей популярного мессенджера Snapchat, опубликовала отчет за третий квартал 2020 года. Результаты деятельности предприятия превзошли все ожидания аналитиков.
В частности, акции Snap во время электронных торгов выросли в цене более чем на 24%, о чем сообщается в официальном отчете компании.
Результаты деятельности Snap за III квартал 2020 года:
Количество ежедневных активных пользователей (DAU) мессенджера Snapchat выросло на 18% до 249 миллиона человек, что тоже превысило прогнозы аналитиков.
Также увеличилось на 25% среднее число сообщений, опубликованных пользователями в мессенджере, а время, которое они проводят в сети – более чем на 50%.
По словам младшего аналитика “Фридом Финанс” Михаила Денисламова, неожиданно сильный рост количества пользователей Snapchat продемонстрировал сегмент “Другой мир” (страны за пределами Северной Америки и Европы). В частности, там показатель DAU увеличился с 71 миллиона до 87 миллионов по сравнению со вторым кварталом 2020 года. В то же время, ранее эксперты рынка прогнозировали повышение DAU лишь до 80,9 миллиона человек.
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