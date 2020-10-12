Акции разработчика мессенджера Snapchat подорожали на 24% после обнародования квартального отчета

Компания Snap Inc., которая является владелицей популярного мессенджера Snapchat, опубликовала отчет за третий квартал 2020 года. Результаты деятельности предприятия превзошли все ожидания аналитиков.

В частности, акции Snap во время электронных торгов выросли в цене более чем на 24%, о чем сообщается в официальном отчете компании.

Результаты деятельности Snap за III квартал 2020 года:

Выручка предприятия увеличилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В этом году этот показатель достиг 679 миллионов долларов.

Размер чистого убытка снизился на 12% – до 200 миллионов долларов.

Скорректированная прибыль на одну акцию составила 0,01 доллара. Однако ранее аналитики прогнозировали убыток размером в 0,05 доллара.

Средняя выручка на одного пользователя ( ARPU ) увеличилась на 28%, достигнув 2,73 доллара.

Количество ежедневных активных пользователей (DAU) мессенджера Snapchat выросло на 18% до 249 миллиона человек, что тоже превысило прогнозы аналитиков.

Также увеличилось на 25% среднее число сообщений, опубликованных пользователями в мессенджере, а время, которое они проводят в сети – более чем на 50%.

По словам младшего аналитика “Фридом Финанс” Михаила Денисламова, неожиданно сильный рост количества пользователей Snapchat продемонстрировал сегмент “Другой мир” (страны за пределами Северной Америки и Европы). В частности, там показатель DAU увеличился с 71 миллиона до 87 миллионов по сравнению со вторым кварталом 2020 года. В то же время, ранее эксперты рынка прогнозировали повышение DAU лишь до 80,9 миллиона человек.