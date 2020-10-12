Бренд vivo открыл представительство в 6 странах Европы и анонсировал новые смартфоны

Бренд vivo выходит на рынки Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании.
Как рассказали в компании, они провели тщательную подготовку, в частности исследования и интервью с 9 тысячами пользователей по всей Европе, чтобы понять потребности каждого потребителя. Только после этого бренд принял решение о выходе на новые рынки.
“Это был трудный год для людей и компаний по всему миру, и многое изменилось. Тем не менее, наша приверженность людям и нашему бизнесу в Европе не изменилась. Поскольку нас любят более 370 миллионов пользователей по всему миру, мы уверены, что заслужим доверия клиентов по всей Европе”, – заявил вице-президент, президент европейского бизнеса vivo Дэнни Дэн.
Во время онлайн-мероприятия vivo также анонсировал свою первую линейку смартфонов для европейского рынка. В частности, это новый флагман vivo X51 5G, который оснащен основной камерой с инновационной системой механической стабилизации изображения, которая обеспечивает очень стабильное разрешение во время съемки фото и видео как в движении, так и при слабом освещении.
Компания также представила серию устройств среднего сегмента из серии vivo Y. Это устройства Y70, Y20s и Y11s. Их сильные стороны – большая батарея (5000 мАч), стильный дизайн и камеры. Серия vivo Y является ключевой для vivo в Европе, она также отвечает потребностям европейского рынка, поскольку 62,5% всех смартфонов, продаваемых в Европе, по цене от 300 евро и ниже.
Обе серии vivo X и Y работают на чипсетах Qualcomm Snapdragon и под управлением чистой операционной системы Android.
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