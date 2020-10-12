Мошенники массово берут кредиты на чужое имя: два способа защитить свои документы

Мошенники наловчились брать кредиты на чужое имя пачками. Многие украинцы получают неприятные звонки о том, что им необходимо выплатить кредит, который они не брали, и в довесок – штрафы по нему, которые накапали за длительный срок.
Журналисты разобрались, как аферистам удается провернуть схему, и нашли два способа защитить себя от нее: бумажный и электронный.
Киевлянка Рина Ванцович жила без кредитов, пока ей не позвонили из банка. Работник финансового учреждения “обрадовал” женщину тем, что она должна три тысячи гривен займа, и еще тысячу – проценты по нему. Когда женщина сказала, что никакого кредита не брала, ей заявили, что у банка на руках все документы. При проверке выяснилось, что все данные совпадают. Кроме адреса. Но кредитный союз, куда женщина обратилась вместе с корреспондентами новостей “Сегодня”, это не смущает. Там уверяют, что никакой ошибки нет, кредит есть, нужно платить. Пострадавшей придется обращаться в суд, чтобы отстоять свою правоту.
Мнение юриста. Выиграть такое дело в суде можно, уверен юрист Николай Хахула. Но сначала надо обратиться в полицию: “Необходимо предоставить доказательства, что мы обращались в полицию и просим провести почерковедческую экспертизу, что мы документов никаких не подписывали. Суд с вероятностью в 99% установит эти факты. Если действительно человек прав, никакой суд не вынесет решение в пользу кредитного союза”.
Такая мошенническая схема очень распространена, говорят киберэксперты. Мошенники скупают копии документов у нечистых на руку фирм. Но есть нюанс. Их интересуют преимущественно “чистые” копии документов – без надписей на них. Чтобы ваши паспорт и ИНН-код не использовали, нужно просто заверять их рукописью. То есть, прямо на копиях написать, в какую компанию вы их передаете.
“То есть, например, если передаете в компанию “Рога и копыта”, так и пишете наискосок, через всю копию”, – объясняет Руслан Болгов, эксперт по кибербезопасности.
Также можно внести собственные данные в специальную базу. Это также убережет от использования ваших документов третьими лицами.
“Можно обезопасить себя, создав в бюро кредитных историй, либо в другой организации которая имеет к этому отношение, запрет на получение кредитов от вашего имени”, – говорит эксперт.
Эту услугу можно получить в любом украинском банке.
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