Потребитель имеет право подписать договор о поставках газа на год, это не угрожает субсидии - НКРЭКУ

Потребитель газа может выбрать себе поставщика и подписать с ним соглашение, чтобы забронировать себе определенный объем топлива в год по фиксированной цене. Это не приведет к потере субсидии.
Об этом сообщила Ольга Бабий, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на телеканале “Эспрессо”.
“Каждый потребитель сейчас имеет право сам планировать. Имеет право посчитать свое годовое потребление. Посмотреть, у кого какая цена газа — и выбрать себе поставщика на год. Угроз для потери субсидии при заказе поставки объема газа на год абсолютно нет”, – сказала Бабий.
По ее словам, сейчас некоторые поставщики предлагают потребителям заключить годовой договор с частичной подпиской, при этом цена 4700 грн за тыс. кубометров зафиксируется на год.
“Когда мы говорим о приобретении газа заранее, это не говорит о том, что его надо оплатить сразу. Это говорит о том, что потребитель может с газоснабжающей компанией заключить договор на условиях, что он бронирует/заказывает определенную мощность — 1 тыс. кубов или 2 тыс. кубов, — и гарантирует компании-поставщику, что он это оплатит”, — пояснила член Нацкомиссии.
Она обратила внимание, что после открытия рынка газа потребитель может сэкономить значительную сумму, выбирая поставщика газа.
“Мы сейчас на рынке наблюдаем разные цены — от 4700 до 6800 грн. И когда вы должным образом промониторите рынок, выберете себе поставщика, 2 тыс. — это достаточно существенная разница. И так люди могут экономить, выбирая себе поставщика”, — отметила эксперт.
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