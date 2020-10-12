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Потребитель имеет право подписать договор о поставках газа на год, это не угрожает субсидии - НКРЭКУ

Потребитель имеет право подписать договор о поставках газа на год, это не угрожает субсидии - НКРЭКУ

Потребитель газа может выбрать себе поставщика и подписать с ним соглашение, чтобы забронировать себе определенный объем топлива в год по фиксированной цене. Это не приведет к потере субсидии.

Об этом сообщила Ольга Бабий, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на телеканале “Эспрессо”.

“Каждый потребитель сейчас имеет право сам планировать. Имеет право посчитать свое годовое потребление. Посмотреть, у кого какая цена газа — и выбрать себе поставщика на год. Угроз для потери субсидии при заказе поставки объема газа на год абсолютно нет”, – сказала Бабий.

По ее словам, сейчас некоторые поставщики предлагают потребителям заключить годовой договор с частичной подпиской, при этом цена 4700 грн за тыс. кубометров зафиксируется на год.

“Когда мы говорим о приобретении газа заранее, это не говорит о том, что его надо оплатить сразу. Это говорит о том, что потребитель может с газоснабжающей компанией заключить договор на условиях, что он бронирует/заказывает определенную мощность — 1 тыс. кубов или 2 тыс. кубов, — и гарантирует компании-поставщику, что он это оплатит”, — пояснила член Нацкомиссии.

Она обратила внимание, что после открытия рынка газа потребитель может сэкономить значительную сумму, выбирая поставщика газа.

“Мы сейчас на рынке наблюдаем разные цены — от 4700 до 6800 грн. И когда вы должным образом промониторите рынок, выберете себе поставщика, 2 тыс. — это достаточно существенная разница. И так люди могут экономить, выбирая себе поставщика”, — отметила эксперт.

Справка Finance.ua:

  • Цены на газ в Украине упадут предстоящей зимой. При этом они окажутся ниже, чем на европейских рынках, где топливо уже подорожало до максимумов с начала года. Такой прогноз озвучил председатель правления “Нафтогаза Украины” Андрей Коболев.
  • Дефицита топлива в этом отопительном сезоне не будет. В отечественных подземных хранилищах накопили рекордные объемы газа – 28 млрд кубометров. Однако цена на газ зимой может колебаться – вслед за спросом.

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По материалам Espreso.tv
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