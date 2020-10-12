Вместо «Газпрома»: Польша договорилась с Данией об импорте газа

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала с датской Ørsted («Эрстед») контракт на импорт газа из Дании в Польшу.

Как сообщает «Польское радио», договор будет действовать с начала 2023 года по октябрь 2028 года. За этот период Польша приобретет почти 6,5 млрд кубометров датского природного газа.

Это соглашение с Данией позволит увеличить энергетическую безопасность Польши:

«Мы не скрываем, что хотим, чтобы это соглашение позволило нам импортировать газ тогда, когда закончится соглашение с “Газпромом”, которое исчерпывается в конце 2022 года. А благодаря этой сделке мы сможем также использовать датский газ, импортируя его по Балтийскому трубопроводу (Baltic Pipe), а также продавать этот газ на немецком рынке», – отметил глава PGNiG Ежи Квечинский

Издание пишет, что Ørsted будет продавать Польше часть природного газа, который добывают в датской части Северного моря. Новое соглашение с Данией позволит импортировать в Польшу дополнительный миллиард кубометров газа ежегодно.