0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

Вместо «Газпрома»: Польша договорилась с Данией об импорте газа

Вместо «Газпрома»: Польша договорилась с Данией об импорте газа

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала с датской Ørsted («Эрстед») контракт на импорт газа из Дании в Польшу.

Как сообщает «Польское радио», договор будет действовать с начала 2023 года по октябрь 2028 года. За этот период Польша приобретет почти 6,5 млрд кубометров датского природного газа.

Это соглашение с Данией позволит увеличить энергетическую безопасность Польши:

«Мы не скрываем, что хотим, чтобы это соглашение позволило нам импортировать газ тогда, когда закончится соглашение с “Газпромом”, которое исчерпывается в конце 2022 года. А благодаря этой сделке мы сможем также использовать датский газ, импортируя его по Балтийскому трубопроводу (Baltic Pipe), а также продавать этот газ на немецком рынке», – отметил глава PGNiG Ежи Квечинский

Издание пишет, что Ørsted будет продавать Польше часть природного газа, который добывают в датской части Северного моря. Новое соглашение с Данией позволит импортировать в Польшу дополнительный миллиард кубометров газа ежегодно.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.