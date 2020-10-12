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Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)

Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало первые снимки и видео своей астероидной пробы, указывающие на успешное взятие горных пород и пыли с поверхности астероида Бенну.

Об этом сообщает NASA и AFP в Twitter.

20 октября космический корабль NASA, выполняя миссию OSIRIS-REx, приблизился к астероиду Бенну, находящемуся в 200 миллионах миль (321 миллионов км) от Земли, и взял пробы с поверхности, зависнув в метре от кратера Найтингейл.

По материалам Економічна Правда
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