Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало первые снимки и видео своей астероидной пробы, указывающие на успешное взятие горных пород и пыли с поверхности астероида Бенну.
Об этом сообщает NASA и AFP в Twitter.
20 октября космический корабль NASA, выполняя миссию OSIRIS-REx, приблизился к астероиду Бенну, находящемуся в 200 миллионах миль (321 миллионов км) от Земли, и взял пробы с поверхности, зависнув в метре от кратера Найтингейл.
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