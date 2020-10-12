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"Укрпочта" получит от ЕБРР 63 млн евро на развитие логистической сети и сельских отделений

"Укрпочта" получит от ЕБРР 63 млн евро на развитие логистической сети и сельских отделений

Кабмин одобрил распоряжение о привлечении средств ЕБРР в размере 63 млн евро на реализацию проектов “Логистическая сеть” и “Сельское отделение” Укрпочты.

Соответствующее решение приняли на заседании 21 октября, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

“Укрпочта продолжает выполнять масштабную инвестиционную программу на этот год для модернизации существующей логистической сети и совершенствования работы почты. Сегодня своим решением правительство поддержало привлечение займа ЕБРР в размере 63 млн евро на ключевые проекты компании по модернизации логистической сети и сельских отделений. Несмотря на кризис и карантин, Укрпочта продолжает стабильно развиваться, набирать новый персонал на работу, выплачивать рекордные дивиденды государству, активно реализовывать свои непрофильные активы, направляя их на модернизацию. И мы будем в дальнейшем использовать каждую возможность для совершенствования работы компании”, – отметил глава министерства Владислав Криклий.

В частности, реализация проекта “логистическая сеть” предусматривает создание новых логистических центров Укрпочты и установку современного сортировочного оборудования в логистических хабах и депо.

“Реализация проекта “Сельское отделение” обеспечит обновление модели работы почтовых отделений в селах с населением менее 1 тысячи человек. Вместо сельских стационарных отделений почтовой связи планируется продолжить введение до 1900 передвижных отделений с полным функционалом, которые покроют 100% населенных пунктов Украины”, – говорится в сообщении.

Также Кабмин одобрил проект распоряжения Президента о делегации Украины для участия в переговорах с ЕБРР относительно заключения Гарантийного соглашения “Проект развития логистической сети АО “Укрпочта” (Модернизация и цифровизация Укрпочты и сельское отделение)” между Украиной и ЕБРР.

Этим документом министра инфраструктуры Владислава Криклия уполномочили подписать соглашение от украинской стороны.

По материалам Економічна Правда
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