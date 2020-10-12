Суд отказался рассматривать иск ФГВФЛ к владельцам и топам обанкротившегося Дельта Банка

Фонд гарантирования вкладов проиграл кассацию в Верховном суде по иску к прежним владельцам Дельта Банка на почти 20 млрд грн.

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов физлиц и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которым было удовлетворено заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося Дельта Банка и оставлен без рассмотрения иск Фонда к ним о возмещении ущерба на 19,83 млрд грн, сообщает Finbalance.

Среди ответчиков по этому делу – экс-глава наблюдательного совета Дельта Банка, его бывший мажоритарный акционер Николай Лагун, а также экс-члены правления и наблюдательного совета финучреждения Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк и др.

Свой иск Фонд гарантирования мотивировал тем, что Дельта Банк в лице руководства в 2012-2015 годах вел «экономически неоправданную рисковую деятельность по проведению активных операций кредитования заемщиков-юридических лиц с чрезмерной концентрацией, без должного обеспечения, а также в интересах владельцев существенного участия банка, что свидетельствует о схемности (искусственности) таких операций, целью которых было прекращение ранее выданных кредитных средств, а также дальнейший вывод средств через банки-нерезиденты, не имело целью получения прибыли».

Однако, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что совместное рассмотрение заявленных Фондом исковых требований «будет препятствовать выяснению взаимных прав и обязанностей сторон и существенно затруднит решения спора, поскольку в данном случае при рассмотрении дела суд должен будет дать оценку условиям каждого из заключенных кредитных договоров, установить обстоятельства соблюдения, исполнения/неисполнения сторонами условий этих договоров, цели и обстоятельств их заключения, а также правильность заявленных к взысканию сумм».

Верховный суд также решил, что «истец нарушил правила объединения исковых требований».

Ранее Фонд оценивал возможные потери кредиторов Дельта Банка “в результате доведения его до банкротства” на сумму не менее 24,5 млрд грн.

По данным НБУ, долг Дельта Банка по рефинансу на начало декабря 2019 года составил 4,9 млрд грн.

Дельта Банк был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре 2015 года НБУ принял решение о его ликвидации.