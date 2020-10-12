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Суд закрыл дело по спору между НБУ и совладельцем курорта "Буковель"

Суд закрыл дело по спору между НБУ и совладельцем курорта "Буковель"

Западный апелляционный хозсуд – учитывая погашение ПриватБанком в феврале задолженности перед НБУ по рефинансированию – признал недействительным решение Хозяйственного суда Ивано-Франковской области от 27.09.2018 по делу №909/480/18 о взыскании Нацбанком земельных участков с ООО “Скорзонера” ​​(совладелец курорта “Буковель”; конечные бенефициары – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов).

Суд апелляционной инстанции закрыл производство по указанному делу в связи с отсутствием предмета спора.

Как писал Finbalance, в мае-июне Хозсуд Днепропетровской области и Хозсуд г. Киева на аналогичном основании (погашение Приватбанком долга по рефинансу в феврале-апреле) закрыли ряд дел по искам НБУ к компаниям “приватовцев” (в т.ч. “Днепроазота”, ООО “Приватофис”, ЧАО “Эрлан” и т.д.).

Вместе с тем, 27.07.2020 Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе НБУ на решение Хозяйственного суда г. Киева от 19.06.2020 (в деле №910/5172/19), которым был удовлетворен иск И. Коломойского к ПриватБанку и НБУ о признании недействительным поручительства по кредитам рефинансирования, которые ПриватБанк привлек в НБУ в период до национализации.

Напомним, в феврале-апреле ПриватБанк полностью погасил долги перед НБУ по рефинансированию, выплатив 7,5 млрд грн. По данным Нацбанка, на 01.05.2020 у ПриватБанка не было долгов по рефинансу. При этом на начало 2017 года – то есть фактически сразу после национализации – объем долговых обязательств ПриватБанка перед регулятором составлял 18 млрд грн.

В июне-2018 НБУ подал 143 иска к юрлицам, которые предоставляли имущество в залог для Нацбанка качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию. Объем требований НБУ по этим искам составил 10 млрд грн. Среди ответчиков были “Днепроазот”, ПАО “Никопольский завод ферросплавов”, АО “Марганецкий горно-обогатительный комбинат”, АО “Покровский горно-обогатительный комбинат”, ЧАО “Толкачевский ГОК”, ООО “Агротерминал Логистик”, ООО “Скорзонера”, ООО “Подол Недвижимость”, ЧАО “Эрлан”, ООО “Приватофис”, ООО “Гаджибей”, ЧАО “Гостиница “ Октябрьская”, ООО “Финансовая компания “Финилон”, ООО “Акватера”, ООО “Арлан”, ЧАО “Аэробуд”, ООО “Эверест Истейт”, ООО “Перспектива Инвестмент”, ОАОУКРНИИИНЖПРОЕКТ”, ООО “Укринтеринвест”, ПАО “Днепрометаллсервис”, Тровелко Холдингз Лимитед, Пеннилейн Комерсио Интернасионал ЛДА и т.д.

По материалам Finbalance
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