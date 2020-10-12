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В МВД рассказали, кто может достроить дома "Аркады" и Войцеховского

В МВД рассказали, кто может достроить дома "Аркады" и Войцеховского

Уже в ближайшее время новые застройщики примут на себя обязательства по достройке ЖК «Аркады».

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«За последние две недели мы провели несколько встреч по вопросам достроек «Аркады» и объектов Войцеховского и пришли к выводу, что уже в ближайшее время есть шанс, что новые застройщики возьмут на себя ответственность по достройке жилых комплексов «Аркады». Кроме того, представители КГГА уже обследовали комплексы «Эврика» и «Патриотика», сейчас заканчиваются экономические расчеты, сколько нужно средств на достройку домов», – сказал он.

Замминистра добавил, что вопрос достройки объектов Войцеховского уже был решен в суде, однако, действенного механизма дальнейшей работы нет.

«Я встречался с представителями комплекса «Демеевский квартал». Там уже есть уникальное решение суда – обязать КГГА достроить проблемное жилье. С 2015 года в законодательстве Украины есть соответствующий закон, который обязывает местные власти брать на себя ответственность по проблемному строительству», – подчеркнул Антон Геращенко.

Народный депутат Елена Шуляк напомнила, что уже истекает срок обсуждения законопроекта о достройке проблемных объектов.

«На следующей неделе мы зарегистрируем законопроект в Верховной Раде. Надеюсь, что уже в этом году он будет вынесен на голосование», – подчеркнула Елена Шуляк.

Антон Геращенко добавил, что к проекту закона есть дополнения от МВД, которые рассматривают уголовную ответственность не только недобросовестных застройщиков, но и архитекторов, проектировщиков, экспертов, которые дают разрешение на строительство.

Справка Finance.ua:

  • 12 августа 2020 года постановлением Кабмина была создана рабочая группа. Сопредседателями Межведомственной рабочей группы являются первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
  • На первом заседании участники группы договорились разработать новую законодательную базу, которая решит сразу две проблемы – обеспечение защиты инвесторам вложенных в строительство средств и достройку заброшенных объектов.
  • Также правоохранители расследуют уголовное производство по финансовым махинациям руководства банка «Аркада».
По материалам Finance.UA
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