Аудит на стройках "Аркады" должны завершить до конца ноября - Кличко

На всех стройках АО АКБ “Аркада” продолжается аудит, и его должны завершить в конце ноября.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«На всех стройках “Аркады” продолжается аудит, его должны завершить в конце ноября. Я общался лично с руководителем Киевгорстроя и попросил все силы бросить для того, чтобы максимально быстро сделать этот аудит. И по результатам аудита специалисты определят алгоритм, по которому будут достроены жилые комплексы “Аркады”, – сказал Кличко.

Однако, по его словам, 22 октября инвесторы “Аркады” планируют снова выходить на митинг и перекрывать Крещатик.

«Сегодня этот вопрос пытаются политизировать, подстрекая инвесторов и дезинформируя их. В результате же создают неудобства всем киевлянам, которые вынуждены стоять в пробках, из-за перекрытого Крещатика, как это произошло на прошлой неделе», – подчеркнул Кличко.

Напомним, 25 августа правление НБУ приняло решение об отнесении АО АКБ “Аркада” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

По данным СМИ, банк “Аркада” закончил первое полугодие с убытком 9,75 млн грн. Объем вкладов физлиц – 402,6 млн грн, юрлиц – 308,8 млн грн.

В конце мая и в начале лета под НБУ, Офисом Президента и КГГА состоялись митинги инвесторов жилых проектов банка “Аркада”.

Банк “Аркада” остановил строительство трех жилых массивов в Киеве (“Патриотика”, “Эврика”, “Патриотика на озерах”), в строительство квартир в которых вложили средства более 12 тыс. граждан; речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домах.

Сообщалось также, что холдинговая компания «Киевгорстрой» проведет аудит жилых комплексов “Патриотика”, “Эврика”, “Патриотика на озерах”, находящихся под управлением банка “Аркада”, чтобы завершить строительство этих объектов.