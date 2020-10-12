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Аудит на стройках "Аркады" должны завершить до конца ноября - Кличко

Аудит на стройках "Аркады" должны завершить до конца ноября - Кличко

На всех стройках АО АКБ “Аркада” продолжается аудит, и его должны завершить в конце ноября.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«На всех стройках “Аркады” продолжается аудит, его должны завершить в конце ноября. Я общался лично с руководителем Киевгорстроя и попросил все силы бросить для того, чтобы максимально быстро сделать этот аудит. И по результатам аудита специалисты определят алгоритм, по которому будут достроены жилые комплексы “Аркады”, – сказал Кличко.

Однако, по его словам, 22 октября инвесторы “Аркады” планируют снова выходить на митинг и перекрывать Крещатик.

«Сегодня этот вопрос пытаются политизировать, подстрекая инвесторов и дезинформируя их. В результате же создают неудобства всем киевлянам, которые вынуждены стоять в пробках, из-за перекрытого Крещатика, как это произошло на прошлой неделе», – подчеркнул Кличко.

Напомним, 25 августа правление НБУ приняло решение об отнесении АО АКБ “Аркада” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

По данным СМИ, банк “Аркада” закончил первое полугодие с убытком 9,75 млн грн. Объем вкладов физлиц – 402,6 млн грн, юрлиц – 308,8 млн грн.

В конце мая и в начале лета под НБУ, Офисом Президента и КГГА состоялись митинги инвесторов жилых проектов банка “Аркада”.

Банк “Аркада” остановил строительство трех жилых массивов в Киеве (“Патриотика”, “Эврика”, “Патриотика на озерах”), в строительство квартир в которых вложили средства более 12 тыс. граждан; речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домах.

Сообщалось также, что холдинговая компания «Киевгорстрой» проведет аудит жилых комплексов “Патриотика”, “Эврика”, “Патриотика на озерах”, находящихся под управлением банка “Аркада”, чтобы завершить строительство этих объектов.

По материалам УКРИНФОРМ
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