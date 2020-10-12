Аудит на стройках "Аркады" должны завершить до конца ноября - Кличко

На всех стройках АО АКБ “Аркада” продолжается аудит, и его должны завершить в конце ноября.
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«На всех стройках “Аркады” продолжается аудит, его должны завершить в конце ноября. Я общался лично с руководителем Киевгорстроя и попросил все силы бросить для того, чтобы максимально быстро сделать этот аудит. И по результатам аудита специалисты определят алгоритм, по которому будут достроены жилые комплексы “Аркады”, – сказал Кличко.
Однако, по его словам, 22 октября инвесторы “Аркады” планируют снова выходить на митинг и перекрывать Крещатик.
«Сегодня этот вопрос пытаются политизировать, подстрекая инвесторов и дезинформируя их. В результате же создают неудобства всем киевлянам, которые вынуждены стоять в пробках, из-за перекрытого Крещатика, как это произошло на прошлой неделе», – подчеркнул Кличко.
Напомним, 25 августа правление НБУ приняло решение об отнесении АО АКБ “Аркада” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
По данным СМИ, банк “Аркада” закончил первое полугодие с убытком 9,75 млн грн. Объем вкладов физлиц – 402,6 млн грн, юрлиц – 308,8 млн грн.
В конце мая и в начале лета под НБУ, Офисом Президента и КГГА состоялись митинги инвесторов жилых проектов банка “Аркада”.
Банк “Аркада” остановил строительство трех жилых массивов в Киеве (“Патриотика”, “Эврика”, “Патриотика на озерах”), в строительство квартир в которых вложили средства более 12 тыс. граждан; речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домах.
Сообщалось также, что холдинговая компания «Киевгорстрой» проведет аудит жилых комплексов “Патриотика”, “Эврика”, “Патриотика на озерах”, находящихся под управлением банка “Аркада”, чтобы завершить строительство этих объектов.
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