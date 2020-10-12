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Sony сможет удалённо контролировать охлаждение PlayStation 5

Sony сможет удалённо контролировать охлаждение PlayStation 5

Создатели PlayStation 5 продолжают делиться информацией о своей новой консоли с публикой. На этот раз Ясухиро Отори, вице-президент PlayStation по механическому дизайну, ранее разобравший устройство на видео, рассказал о системе охлаждения приставки. Звучит необычно, но мощность кулера будет регулироваться патчами.

Согласно интервью, которое Отори дал японскому порталу 4Gamer, в PlayStation 5 установлен специальный датчик, который будет мониторить температуру устройства и корректировать силу вращения кулера. Но что гораздо интереснее — Sony сможет настраивать мощность вентилятора удалённо с помощью специальных патчей.

Дело в том, что PlayStation 5 будет собирать пользовательские данные о нагреве приставки в различных играх и отправлять их в штаб. Если разработчикам консоли покажется, что охлаждение работает недостаточно эффективно, программисты просто повысят силу вращения кулера и заставят устройство применить эти настройки обновлением прошивки.

По материалам 4PDA
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