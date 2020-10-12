Sony сможет удалённо контролировать охлаждение PlayStation 5

Создатели PlayStation 5 продолжают делиться информацией о своей новой консоли с публикой. На этот раз Ясухиро Отори, вице-президент PlayStation по механическому дизайну, ранее разобравший устройство на видео, рассказал о системе охлаждения приставки. Звучит необычно, но мощность кулера будет регулироваться патчами.
Согласно интервью, которое Отори дал японскому порталу 4Gamer, в PlayStation 5 установлен специальный датчик, который будет мониторить температуру устройства и корректировать силу вращения кулера. Но что гораздо интереснее — Sony сможет настраивать мощность вентилятора удалённо с помощью специальных патчей.
Дело в том, что PlayStation 5 будет собирать пользовательские данные о нагреве приставки в различных играх и отправлять их в штаб. Если разработчикам консоли покажется, что охлаждение работает недостаточно эффективно, программисты просто повысят силу вращения кулера и заставят устройство применить эти настройки обновлением прошивки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%Вчера, 09:06 - 1195 6
Ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия: новые правила на таможнеВчера, 14:01 - 4638 5
В Минсоцполитики разъяснили, какую пенсию получат украинцыВчера, 16:03 - 926 3
В Минздраве рассказали, когда появится украинская вакцина против COVID-19Вчера, 11:16 - 756 3
Как добиться отопления, если в квартире холодные батареиПозавчера, 19:03 - 1504 3
Ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия: новые правила на таможнеВчера, 14:01 - 4638 5
ТОП-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине (инфографика)Вчера, 08:05 - 4191 2
Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны к долларуВчера, 12:00 - 1774
Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%Вчера, 09:06 - 1195 6
Аферисты под видом call-центра чистили банковские счета украинцев (фото)Вчера, 10:45 - 1187
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 178 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 762
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1500 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1993
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1784 1