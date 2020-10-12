LG представила телевизор, который можно свернуть в рулон (фото)

Компания LG провела официальную презентацию новинки под названием LG Signature OLED TV R.
Для этого провели презентацию в Южной Корее. Уже в ближайшее время новинка поступит продажу. Информация о LG Signature OLED TV R также размещена на официальном сайте.
Производитель уверяет, что срок службы гибкого OLED-дисплея устройства, полностью разворачивается за 15 секунд, составляет до 50 000 циклов развертывания. Иными словами, при 10 включениях и отключениях в день матрица TV прослужит до 13 лет.
Фото: LG
Кроме рулонной конструкции, особенностью 65-дюймовой модели стала интегрированная акустическая система мощностью 100 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Новинка также совместима с технологией потоковой трансляции AirPlay 2 и может работать в режиме line mode, при активации которого из бокса выдвигается только часть дисплея для отображения погоды, текущего времени, новостей и другой полезной информации.
Фото: LG
В ряде местных магазинов новинка поступит в продажу в ближайшее время.
Стоимость LG Signature OLED TV R – 87 000 долларов (почти 2,5 миллиона гривен). При этом ранее производитель называл рекомендованную стоимость – 85 000 долларов.
Доступны четыре варианта расцветки:
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