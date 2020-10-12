0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

Минрегион назвал приоритетные направления "Большой стройки" на 2021 год

Минрегион назвал приоритетные направления "Большой стройки" на 2021 год

Приоритетными направлениями программы Президента “Большая стройка” в следующем году станут развитие сети предоставления качественных публичных услуг, ускорение экономического роста регионов и территорий и направление “Туристические магниты Украины”.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

В частности, в программе «Большая стройка» на 2021 год запланировано развитие сети предоставления качественных публичных услуг, в рамках которой будут реализовываться проекты школ, садиков, стадионов и объектов спортивной инфраструктуры, центров предоставления административных услуг и центров безопасности.

«Ускорение экономического роста регионов и территорий предусматривает реализацию проектов, которые обеспечат экономическое развитие и повышение конкурентоспособности регионов, активизацию инвестиционной деятельности, повышение уровня занятости населения и создание дополнительных рабочих мест. Такими проектами, в частности, могут стать индустриальные парки и другие инновационные объекты в регионах», – отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Кроме индустриальных парков, в направление ускорения экономического роста включены проекты кооперативов в сельской местности, обустройство заведений профессионально-технического образования и создание условий для производства, центры креативной экономики, технологические и промышленные парки, другая инфраструктура для создания дополнительных рабочих мест и привлечения инвестиций.

В Минрегионе отмечают, что новацией в программе “Большая стройка” на следующий год станет развитие проектов по направлению “Туристические магниты Украины”, который ориентирован на восстановление объектов культурного наследия, создание новых туристических объектов и касательной инфраструктуры, восстановление музеев и замков.

Ведомство уже составило график подготовки проектов к реализации “Большой стройки” в 2021 году, согласовало перечень технических задач, на которые объявлен конкурс по отбору инвестиционных программ и проектов регионального развития на 2021 год.

До 5 ноября облгосадминистрации должны подобрать программы и проекты регионального развития, которые могут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2021 году, и до 10 ноября предоставить предложения Минрегиону с соответствующим перечнем.

Формирование окончательного перечня продлится до 1 декабря.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.