Минрегион назвал приоритетные направления "Большой стройки" на 2021 год

Приоритетными направлениями программы Президента “Большая стройка” в следующем году станут развитие сети предоставления качественных публичных услуг, ускорение экономического роста регионов и территорий и направление “Туристические магниты Украины”.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

В частности, в программе «Большая стройка» на 2021 год запланировано развитие сети предоставления качественных публичных услуг, в рамках которой будут реализовываться проекты школ, садиков, стадионов и объектов спортивной инфраструктуры, центров предоставления административных услуг и центров безопасности.

«Ускорение экономического роста регионов и территорий предусматривает реализацию проектов, которые обеспечат экономическое развитие и повышение конкурентоспособности регионов, активизацию инвестиционной деятельности, повышение уровня занятости населения и создание дополнительных рабочих мест. Такими проектами, в частности, могут стать индустриальные парки и другие инновационные объекты в регионах», – отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Кроме индустриальных парков, в направление ускорения экономического роста включены проекты кооперативов в сельской местности, обустройство заведений профессионально-технического образования и создание условий для производства, центры креативной экономики, технологические и промышленные парки, другая инфраструктура для создания дополнительных рабочих мест и привлечения инвестиций.

В Минрегионе отмечают, что новацией в программе “Большая стройка” на следующий год станет развитие проектов по направлению “Туристические магниты Украины”, который ориентирован на восстановление объектов культурного наследия, создание новых туристических объектов и касательной инфраструктуры, восстановление музеев и замков.

Ведомство уже составило график подготовки проектов к реализации “Большой стройки” в 2021 году, согласовало перечень технических задач, на которые объявлен конкурс по отбору инвестиционных программ и проектов регионального развития на 2021 год.

До 5 ноября облгосадминистрации должны подобрать программы и проекты регионального развития, которые могут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2021 году, и до 10 ноября предоставить предложения Минрегиону с соответствующим перечнем.

Формирование окончательного перечня продлится до 1 декабря.