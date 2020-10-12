Госпотребслужба Киева составила около 400 протоколов за нарушение карантина

Госпотребслужба Киева за последние три месяца составила около 400 административных протоколов за нарушение карантинных норм по итогам проверок объектов хозяйствования. Всего было проведено около 2 тысяч таких проверок.
Об этом в эфире “Украина 24” заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
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По его словам, инспекции проводятся в первую очередь на объектах с высоким уровнем риска распространения вируса.
“Это сегодня общеобразовательные учреждения, общежития, рынки. Потом идут рестораны, службы быта”, – сказал Рубан.
Также проверки проводятся в связи с жалобами граждан. Для этого в Киеве создано 10 мобильных групп в каждом районе.
“Госпотребслужба проверила за последние три месяца около 2 тысяч объектов, составлено около 400 протоколов. Большая часть зашла в суд, учитывая все доказательства, которые мы предоставляем суду”, – добавил Рубан.
Напомним, в понедельник, 19 октября, в Украине вступили в силу зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В “красной” зоне оказались 8 областных центров.
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