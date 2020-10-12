Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны к доллару

Индекс потребительских настроений в Украине в сентябре 2020 года составил 71,6 п., что на 3,1 п. выше, чем в августе. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 3,9 п. – до значения 160,8.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
Индекс текущего положения незначительно вырос и составляет 64,8, что на 2,3 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в сентябре несколько вырос на 3,6 п. и составляет 76,1.
🎬 Что украинцы ждут от курса и смогут ли пережить усиление карантина?
В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы стабилен и составляет 143,5, что на 3,4 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий изменился также незначительно – вырос на 0,8 п. до уровня 186,8.
График: Info Sapiens
“Потребители улучшили свои ожидания относительно изменения личного материального положения. Этот результат связан с ростом занятости и оживлением деловой активности (согласно исследованию НБУ, деловые ожидания предприятий также улучшились в третьем квартале). В то же время потребители сохраняют осторожность в отношении своих расходов: индекс целесообразности делать крупные покупки не изменился”, – комментируют аналитики Info Sapiens.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцахВчера, 12:00 - 2485 13
Мошенники шлют украинцам SMS о крупных выигрышах - комментарий юристаВчера, 12:44 - 1535 10
Что появится в Украине после "Большого строительства"Вчера, 20:00 - 1528 4
Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%3 ч. назад - 544 3
Как добиться отопления, если в квартире холодные батареиВчера, 19:03 - 789 3
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцахВчера, 12:00 - 2485 13
Рейсы Wizz Air и Ryanair из Украины в зимнее времяВчера, 12:15 - 2236
Данилишин спрогнозировал, будет ли ослабление курса гривныВчера, 16:00 - 2082
ТОП-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине (инфографика)4 ч. назад - 1718 2
Мошенники шлют украинцам SMS о крупных выигрышах - комментарий юристаВчера, 12:44 - 1535 10
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)Позавчера, 09:57 - 147 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 734
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1485 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1950
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1747 1