Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны к доллару

Индекс потребительских настроений в Украине в сентябре 2020 года составил 71,6 п., что на 3,1 п. выше, чем в августе. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 3,9 п. – до значения 160,8.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения незначительно вырос и составляет 64,8, что на 2,3 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в сентябре несколько вырос на 3,6 п. и составляет 76,1.

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В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы стабилен и составляет 143,5, что на 3,4 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий изменился также незначительно – вырос на 0,8 п. до уровня 186,8.



График: Info Sapiens

“Потребители улучшили свои ожидания относительно изменения личного материального положения. Этот результат связан с ростом занятости и оживлением деловой активности (согласно исследованию НБУ, деловые ожидания предприятий также улучшились в третьем квартале). В то же время потребители сохраняют осторожность в отношении своих расходов: индекс целесообразности делать крупные покупки не изменился”, – комментируют аналитики Info Sapiens.

Справка Finance.ua:

По словам заместителя председателя совета Национального банка Украины Василия Фурмана, в Украине сегодня отсутствуют предпосылки для значительного падения курса гривны относительно доллара.

Как заявлял глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, на 20 октября курс гривны к доллару США снизился на 0,2% за неделю и на 0,6% с начала месяца, однако ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной. Фундаментальных причин для ослабления курса гривны нет.

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за июнь.

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