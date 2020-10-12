Что делать, если банки отказываются менять монеты и банкноты

Деньги, которые вывели из обращения, все еще можно сдать в банки без комиссий и штрафов и получить за них действующие деньги. Так, с 1 октября в Украине перестали ходить монеты номиналом 25 копеек и банкноты, напечатанные до 2003 года. На практике оказалось, что банки отказывают клиентам принимать деньги или предлагают платные услуги. О том, что делать в такой ситуации, рассказало издание “Сегодня”.

Почему отказывают. Самые распространенные предлоги, под которыми банки отказываются принимать монеты и банкноты, которые вышли из обращения, – это то что человек не является клиентом этого банка. Якобы «для своих» такая функция доступна.

Отказать могут потому, что у кассира может не отказаться машинки для счета монет. Вручную сотрудники банков считать отказываются.

Кроме того, желающим сдать деньги могут предложить платную услугу – комиссию на обмен. Минимальная комиссия – 50 гривен. А вообще – полпроцента от суммы.

Читайте также: С 1 октября старые банкноты гривны становятся недействительными

Однако такая комиссия – это инициатива самого банка. Нацбанк такую ​​комиссию не берет и настаивают, что другие учреждения не имеют права ее брать. На это необходимо жаловаться прямо на горячую линию Национального банка Украины.

Кроме того, в Нацбанке уверяют, что обменивать старые деньги обязаны все лицензированные банки.