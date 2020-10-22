На украинском рынке появится новая марка автомобиля

Очень скоро украинцы могут увидеть новый автомобиль.
Как сообщает Укравтопром, Украинская Автомобильная Корпорация станет официальным дистрибьютором нового автомобильного бренда, который вскоре дебютирует на отечественном рынке.
Речь идет об автомобилях азиатского бренда, который ранее был представлен в Украине и пользовался стабильной популярностью.
Отмечается, что широкая сеть автосервисных центров УкрАВТО позволит бренду выйти на новый уровень в Украине, а клиентам Корпорации – получить еще больший спектр возможностей во время выбора автомобиля.
“Корпорация УкрАВТО стремится удовлетворять потребности клиентов и постоянно расширяет спектр предложений в сегменте индивидуального транспорта. Наша уверенность в успехе нового проекта подкреплена уже имеющимся положительным опытом эксплуатации автомобилей этого бренда тысячами владельцев в Украине. Вскоре мы раскроем подробности проекта и объявим конкурс на дилерство, для формирования сервисно-сбытовой сети, которая будет покрывать всю Украину”, – сообщил заместитель председателя правления Корпорации УкрАВТО Вахтанг Васадзе.
Презентация этой модели авто запланирована на декабрь 2020 года.
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