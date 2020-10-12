Самые перспективные профессии будущего: ведущие экономисты назвали лучшие направления

Всемирный экономический форум (ВЭФ) определил направления, которые будут стремительно развиваться в будущем. Специалисты этих сфер, согласно оценкам ведущих экономистов, будут востребованными.

Об этом говорится в отчете “Рынки будущего: пути к новой экономике”, который опубликован на официальном сайте ВЭФ. Среди таких профессий:

Аналитики данных

Некоторые страны экспериментируют с созданием полноценных рынков данных. Например, Сингапур создает элементы полноценной экосистемы, которая позволит участникам беспрепятственно обмениваться и агрегировать наборы данных, доступные внутри страны.

Генетики и специалисты, которые занимаются последовательностью ДНК

С одной стороны, генетические ресурсы кодифицируются как имущественные активы через патенты, коммерческие секреты и авторское право. С другой стороны, такие организации, как BioBrick Foundation, создали структуру для создания “открытого рынка” генов и последовательностей ДНК в форме открытых реестров и стандартов взаимозаменяемости.

Специалисты, которые работают с электрокарами

Количество электромобилей растет благодаря сильной поддержке государственного сектора. Toyota выпустила свой первый автомобиль с гибридным двигателем в 1997 году, а Tesla вышла на рынок в начале 2000-х и представила свой первый коммерческий продукт.

Следующую волну внедрения возглавили китайские производители, в том числе специализированные, такие как Byton, Kandi, Nyo и Zhidou, при поддержке амбициозных программ правительства Китая по электрификации мобильной индустрии.

Работники транспорта на основе Hyperloop

Открытый исходный код технологии ускорил прогресс, способствовал развитию конкурентоспособного производственного сектора и запустил процесс стандартизации, чтобы обеспечить полную безопасность и возможность взаимодействия между производителями в будущем.

Инженеры, которые занимаются генерацией водорода

Ряд компаний и правительств делают ставку на чистый водород (так называемый синий и зеленый водород) в качестве альтернативы более чистому транспорту, отоплению и производству электроэнергии.

Специалисты Edtech и услуг переподготовки

Формируется новый набор рынков, предлагающих решения для неотложной и растущей потребности в переподготовке, повышении квалификации и повышении квалификации работников. Эффективность услуг по переподготовке, в последнее время поддерживаемых рядом технологических инструментов, остается ограниченной и в основном ориентирована на высококвалифицированных рабочих.