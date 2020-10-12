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В "Нафтогазе" отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2"

В "Нафтогазе" отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2"

“Нафтогаз” поддержал решение США расширить санкции против “Северного потока-2”. Госдеп США обнародовал новые инструкции по применению санкций, которые расширяют перечень субъектов, оказывающих поддержку российским трубоукладчикам, привлеченным к строительству “Северного потока-2”.

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

США будут применять санкции ко всем компаниям, которые предоставляют услуги или способствуют расширению возможностей российского трубоукладочного судна “Академик Черский” или другого российского трубоукладочного судна, используемого для строительства “Северного потока-2”.

Кроме того, ожидается, что до конца этого года в рамках законопроекта о годовом оборонном бюджете США Конгресс примет дополнительные санкции против компаний, способствующих “Северному потоку-2”.

“Нафтогаз и в дальнейшем будет тесно сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства “Северного потока-2”. Совместные усилия – основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества”, – отметили в пресс-службе компании.

Напомним, 20 октября Государственный департамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода “Северный поток-2”.

По материалам РБК-Украина
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