Гонконгская авиакомпания сокращает четверть персонала из-за пандемии

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways Ltd на фоне пандемии коронавируса сокращает 5900 рабочих мест. Также компания отказывается от регионального бренда Cathay Dragon.
Об этом пишет Reuters.
Кроме того, авиакомпания будет добиваться изменения условий своих контрактов с бортпроводниками и пилотами в рамках реструктуризации, которая обойдется в 2,2 миллиарда гонконгских долларов (283,9 миллиона долларов США).
В целом, планируется, что компания сократит 8500 должностей, или 24% от обычной численности персонала. Но это число включает вакантных 2600 должностей.
“Глобальная пандемия продолжает оказывать разрушительное воздействие на авиацию, и суровая правда заключается в том, что мы должны коренным образом реструктуризировать группу, чтобы выжить”, – говорится в заявлении компании.
Cathay Pacific Airways базируется в Международном аэропорту Гонконга, выполняет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 114 пунктам назначения по всему миру. Cathay Pacific – одна из шести авиакомпаний мира, обладающих пятизвездочным рейтингом Skytrax.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что появится в Украине после "Большого строительства"Вчера, 20:00 - 2122 8
Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%9 ч. назад - 985 6
Ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия: новые правила на таможне5 ч. назад - 2728 5
В Минздраве рассказали, когда появится украинская вакцина против COVID-197 ч. назад - 597 4
Как добиться отопления, если в квартире холодные батареиВчера, 19:03 - 1220 3
ТОП-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине (инфографика)11 ч. назад - 3648 2
Ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия: новые правила на таможне5 ч. назад - 2728 5
Что появится в Украине после "Большого строительства"Вчера, 20:00 - 2122 8
Курс валют в Украине: в НБУ рассказали, что будет с гривнойВчера, 21:02 - 1436
Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны к доллару7 ч. назад - 1353
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)Позавчера, 09:57 - 168 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 756
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1494 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1979
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1774 1