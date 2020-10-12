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Гонконгская авиакомпания сокращает четверть персонала из-за пандемии

Гонконгская авиакомпания сокращает четверть персонала из-за пандемии

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways Ltd на фоне пандемии коронавируса сокращает 5900 рабочих мест. Также компания отказывается от регионального бренда Cathay Dragon.

Об этом пишет Reuters.

Кроме того, авиакомпания будет добиваться изменения условий своих контрактов с бортпроводниками и пилотами в рамках реструктуризации, которая обойдется в 2,2 миллиарда гонконгских долларов (283,9 миллиона долларов США).

В целом, планируется, что компания сократит 8500 должностей, или 24% от обычной численности персонала. Но это число включает вакантных 2600 должностей.

“Глобальная пандемия продолжает оказывать разрушительное воздействие на авиацию, и суровая правда заключается в том, что мы должны коренным образом реструктуризировать группу, чтобы выжить”, – говорится в заявлении компании.

Cathay Pacific Airways базируется в Международном аэропорту Гонконга, выполняет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 114 пунктам назначения по всему миру. Cathay Pacific – одна из шести авиакомпаний мира, обладающих пятизвездочным рейтингом Skytrax.

По материалам РБК-Украина
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