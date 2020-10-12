Аферисты под видом call-центра чистили банковские счета украинцев (фото)

В Луцке специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали деятельность организованной группы, участники которой похищали деньги со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за рубежом.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Пятеро жителей другой области организовали в одном из офисных помещений в центре Луцка call-центр, в котором работали несколько десятков операторов.

Они звонили клиентам и, представляясь сотрудниками финансовых учреждений, выманивали данные о CVV-кодах, номерах банковских счетов, PIN-кодах к платежным картам.



фото СБУ

По оперативным данным, участники группы похищали ежемесячно почти полмиллиона гривен.

Справка Finance.ua Телефонное мошенничество – это самый распространенный вид платежного мошенничества. Об этом предупреждает пресс-служба НБУ .

Ранее в НБУ объяснили, как распознать продавца-мошенника. Какие обстоятельства с продавцом должны насторожить:

предлагает товар по слишком заниженной стоимости;

не соглашается на покупку с постоплатой или просит перечислить аванс на карту;

не знает характеристик товара;

торопится с оплатой товара;

оплата производится на карту, выданную по фамилии, не совпадающей с фамилией продавца;

направляет копии своих документов, чтобы вызвать доверие.

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