Аферисты под видом call-центра чистили банковские счета украинцев (фото)

В Луцке специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали деятельность организованной группы, участники которой похищали деньги со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за рубежом.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Пятеро жителей другой области организовали в одном из офисных помещений в центре Луцка call-центр, в котором работали несколько десятков операторов.
Они звонили клиентам и, представляясь сотрудниками финансовых учреждений, выманивали данные о CVV-кодах, номерах банковских счетов, PIN-кодах к платежным картам.
фото СБУ
По оперативным данным, участники группы похищали ежемесячно почти полмиллиона гривен.
Ранее в НБУ объяснили, как распознать продавца-мошенника. Какие обстоятельства с продавцом должны насторожить:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцахВчера, 12:00 - 2372 12
Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%Вчера, 09:00 - 1746 10
Мошенники шлют украинцам SMS о крупных выигрышах - комментарий юристаВчера, 12:44 - 1387 9
Nokia построит на Луне вышки 4GВчера, 04:43 - 1050 5
Что появится в Украине после "Большого строительства"Вчера, 20:00 - 1284 4
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцахВчера, 12:00 - 2372 12
Рейсы Wizz Air и Ryanair из Украины в зимнее времяВчера, 12:15 - 2177
Данилишин спрогнозировал, будет ли ослабление курса гривныВчера, 16:00 - 2006
У Зеленского не согласились с прогнозом МВФ и рассказали, что будет с экономикой УкраиныВчера, 11:02 - 1639 1
Никаких бумаг: Украина перейдет в режим "пейперлес" в 2021 годуВчера, 14:01 - 1399
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)Позавчера, 09:57 - 145 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 730
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1481 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1943
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1743 1