Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ по делу ПриватБанка

Бывший акционер ПриватБанка Геннадий Боголюбов подал четыре иска по делу о национализации финучреждения.

Дела будет рассматривать Хозяйственный суд Киева, говорится в Судебном реестре.

Иски касаются определения размера уставного капитала и размера доли в банке, признания недействительным договора купли-продажи акций банка Министерством финансов, истребования имущества из чужого незаконного владения и признания права собственности акций ПриватБанка.

Сейчас рассмотрение дел находится в стадии назначения состава суда. Других деталей иска нет.

В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, которые предположительно принадлежат им или находятся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале ПриватБанка в рамках расследования о возврате кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективное агентство Kroll по итогам аудита ПриватБанка подтвердилл, что финучреждение до его национализации в конца 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 года суд издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму свыше 2,5 млрд долларов.

Суд также обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.